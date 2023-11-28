Seçil Erzan nerede, yakalandı mı? Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş kimdir, nereli? Seçil Erzan’ın ifadesi ne? Ses kaydı...

SEÇİL ERZAN'IN İFADESİ
Bankacı Seçil Erzan, 11 Nisan'da savcılıkta verdiği ifadede genel olarak dolandırıcılık olaylarından bahsetti. 3 Mayıs 2023'te verdiği ikinci ifadede ise, Çorlu'daki evinde ve götürüldüğü banka genel merkezinde yaşadıklarını ayrıntılı şekilde anlattı. Erzan ifadesinde şunları söyledi:
ÇORLU'DAKİ EVİMDEN ALDILAR
"Bölge Müdürü Sermin Tekin, Çorlu'daki evime yanıma geldiğinde zorla benden ses kaydı oluşturmamı istedi. Şahsi telefonunu konuşma sırasında açarak sesimi kaydetti. Bana o esnada 'Seçilcim ben senin uzun zamandır böyle sorunlar yaşadığını biliyordum. Keşke daha önce söyleseydin. Sen bize yardımcı ol ki biz de sana yardımcı olalım. Bankada para almadığını, senin yaptığın eylemlerin bankada olmadığını söylemen gerek. Bu adamlar nasıl olur da hâlâ bankadan para istiyorlar' şeklinde sözler söyledi.
SANA EN İYİ AVUKATLARI TUTUYORUZ
'Eğer sen sadece banka dışında bu eylemleri yaptığını söylersen bu güveni kötüye kullanma şeklinde olur, bankada olduğunu söylersen zimmet olur, ömrün çürür" dedi. Aynı gün bankada Ali Murat Dizdar da bana "Olay kesinlikle zimmet değil, sen bu olayları banka dışında yaptın, sana en iyi avukatı tutuyoruz, sana iki tavsiyem var; bir avukatın sözünden asla çıkmayacaksın o ne derse onu yapacaksın, iki tutuklanmayacaksın fakat olur da tutuklanırsan itirazını biz yapacağız' dedi. Bu ses kaydını bana karşı ellerinde sakladıklarını düşünüyorum.
BANKA DIŞINDA YAPTIĞINI SÖYLE
Ertesi gün beni korumalar eşliğinde Zincirlikuyu'daki Denizbank Genel Müdürlüğü'ne götürdüler. Koluma serumlar takılarak bana 'Bu işi banka dışında yaptım' diye söylettirdiler. Tam olarak Sermin Tekin, Ali Murat Dizdar, Cenk İzgi (Teftiş Kurulu Bölüm Müdürü), Tanju Kaya (İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı) vardı. Bu şahıslar bana sürekli 'Olayda zimmet yok, evet senin bankacılık hayatın biter belki ama hayatına bir şekilde devam edersin, bu olay zimmet değil' şeklinde sözler söyleyip bana baskı kurdular."
SEN BİZİ KORU BİZ SENİ KORUYALIM
9 Nisan pazar günü bankaya bankanın genel müdürü Hakan Ateş'in geldiğini belirten Seçil Erzan, "Hakan Ateş bulunduğumuz toplantı salonuna girerek 'Kızım biz zaten insanların parasını vereceğiz ama ortada bir enkaz var, kimden ne aldıysan söyle, zaten bu bir zimmet değil, zimmet olsa sen yıllarca içeride çürürdün, bu sebeple de kendin banka dışında ne aldıysan onları söyle, sen bizi koru biz de seni koruruz, Seçil'e hemen bir avukat tutalım, avukatını ben tutacağım, sağlık sigortanı iptal etmeyelim, annenin hastalığı ile de ilgileneceğim' dedi. Zaten orada bulunan herkes aynı sözleri söyleyip olayın zimmet olmadığını bana söylediler" dedi.
LİSTEYİ BİRLİKTE OLUŞTURDUK
Seçil Erzan, daha sonra Göktürk'teki evine götürüldüğünü, evdeki ajandası ve notlarını Sermin Tekin'e verdiğini söyledi. Korumalar tarafından sürekli takip edildiğini belirten Seçil Erzan, 10 Nisan 2023 günü tekrar Zincirlikuyu'daki bankanın genel müdürlüğüne götürüldüğünü söyleyerek, "Burada Sermin Tekin, Ali Murat Dizdar, Cenk İzgi, Tanju Kaya bir liste oluşturduk. Bu listede kimin ne kadar para verip ne kadarını geri aldığını yazdım" dedi. Erzan, "Tabloları ben yapmadım. Şöyle ki ben kimden ne kadar para aldıysam bunu kâğıtlara not almıştım. Bu kâğıtları alıp, sonrasında bu tabloları Sermin Tekin, Ali Murat Dizdar, Cenk İzgi, Tanju Kaya isimli şahıslar oluşturmuştur. Evimde bulunan bu tablolar aslında banka tarafından oluşturulmuş tablolardır. Bu tabloda aslında banka tam olarak şunu yapmak istiyordu; alacak ile vereceği eşitleyip borcu minimuma indirmek istediler" dedi.
ALIKOYMA SUÇUNDAN SORUŞTURMA AÇILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Seçil Erzan'ın alınan ifadesinde kendisini Çorlu'daki evinde alıkoyup İstanbul'a getirdiklerini iddia ettiği Cenk İzgi, Ali Murat Dizdar, Sermin Tekin, Tanju Kaya ve Hakan Ateş hakkında 'Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan ayrıca soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.
DENİZBANK GENEL MÜDÜRÜ HAKAN ATEŞ KİMDİR?
1959 doğumlu olan Hakan ATEŞ, TED Ankara Koleji'nde öğrenimini tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme alanında Lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 1981 yılında İş Bankası'nda Teftiş Kurulu Müfettişi olarak başlayan ATEŞ, 1986 –1993 yılları arasında Interbank'ın çeşitli birimlerinde görev aldıktan sonra Elmadağ, Şişli, Bakırköy, İzmir ve Merkez Şubeleri'nde Şube Müdürlüğü yapmıştır. Interbank'ın Nakit Yönetimi Sistemini kurmuş ve 1993 yılında Merkezi Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. 1994-1996 yılları arasında Bank Ekspress'te Mali İşler ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmış ve Bank of America'nın danışmanlığında Bank Express'in yeniden yapılandırılması projesini yürütmüştür. Rusya'da GarantiBank Moscow'u kurmuş, 1996 Haziran ayından itibaren bir yıl boyunca burada Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 1997 Haziran ayında DenizBank'ta Kurucu Genel Müdür olarak başladığı görevine halen devam etmektedir.
DenizBank hisseleri Ekim 2004'te halka arz edilmiş, arz miktarının 5.5 katı kadar talep toplanmıştır. Ayrıca Sayın ATEŞ yönetiminde Mayıs 2006'da Zorlu Holding sahipliğindeki DenizBank hisselerinin 3.250 Milyar Dolar bedel ve Türkiye'de en yüksek tutar olan 4,7 çarpan değeriyle Dexia S.A.'ya satış süreci gerçekleştirilmiştir. ATEŞ, 6 yıl sonra Haziran 2012'de Dexia Grubu sahipliğindeki DenizBank hisselerinin %99.85'inin 1.33 çarpan değeri ve 3.6 Milyar Dolar bedel ile Sberbank'a, Temmuz 2019'da ise zorlu piyasa koşullarına rağmen 1 çarpana yakın bedel ile 15,48 Milyar TL'ye Emirates NBD'ye satış sürecini yönetmiştir. Mayıs 2011'de Deniz Emeklilik'in defter değerinin 10 katı bedelle 256 Milyon Euro'ya, 15 yıllık satış anlaşması ile devredilmesi ve 2013 yılında Citi Türkiye Bireysel Bankacılık Bölümü'nün yaklaşık 1.500 çalışanıyla devralınması da Sayın ATEŞ'in yönetiminde gerçekleşmiştir.