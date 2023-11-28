Seçil Erzan nerede, yakalandı mı? Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş kimdir, nereli? Seçil Erzan’ın ifadesi ne? Ses kaydı...

Bankacı Seçil Erzan, 11 Nisan tarihinde savcılıkta verdiği ilk ifadede genel olarak dolandırıcılık olaylarına dair bilgiler sunmuştu. Ancak, 3 Mayıs 2023'te verdiği ikinci ifadesinde, Çorlu'daki evinde ve götürüldüğü banka genel merkezinde yaşadıklarını ayrıntılı bir şekilde aktardı.

SEÇİL ERZAN NEREDE, YAKALANDI MI?

AA'da yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.

İddianamede, müşteki Bülent Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunduğu ifade ediliyor.

Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim, Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.