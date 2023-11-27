Kahvaltınızın yıldızı olacak! 10 dakikada gerçek tadında su böreği tarifi! Daha kolayı ve lezzetlisi yok

Sadece 10 dakikada hazırlanan bu pratik kahvaltı önerisi, pazar günlerinize enerji ve keyif katacak. Yüksek besin değerleriyle dolu, sağlıklı ve lezzetli malzemelerle yapılan bu tarif, sizi güne hazırlamanın en lezzetli yolu olacak. Su böreği yapmak zahmetli ve yorucu geliyorsa bu muhteşem tarifi deneyebilirsiniz. 10 dakikada sofranıza koyabileceğiniz bu tarif resmen damak çatlatacak. Hazırlık süreci oldukça basit ve hızlıdır. İlk olarak, bir tavada hafifçe yağlanmış yüzeyde yumurtaları isteğinize göre pişirin. Bu sırada, bir kasede yulaf ezmesi ve chia tohumlarını bir miktar süt veya su ile karıştırın. Yulaf ve chia karışımını birkaç dakika bekletin, böylece yulaf ezmesi şişip, chia tohumları jelleşecektir. İşte en kolay su böreği tarifi...