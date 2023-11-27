PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Kahvaltınızın yıldızı olacak! 10 dakikada gerçek tadında su böreği tarifi! Daha kolayı ve lezzetlisi yok

Bu pratik ve lezzetli kahvaltı tarifi, sadece 10 dakika içinde hazırlanıyor ve pazar sabahlarınıza hem hız hem de keyif katıyor. Sağlıklı ve besin değeri yüksek malzemelerle dolu bu tarif, gününüze enerjik bir başlangıç yapmanız için ideal bir seçenek sunuyor. Tarifin ana malzemeleri arasında, protein açısından zengin yumurta, lif kaynağı yulaf ezmesi, omega-3 yağ asitleri bakımından zengin chia tohumları ve vitaminlerle dolu meyveler yer alıyor. Bu besleyici içerikler, güne zinde başlamanızı sağlayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 08:04 Güncelleme 27 Kasım 2023, 08:04
Kahvaltınızın yıldızı olacak! 10 dakikada gerçek tadında su böreği tarifi! Daha kolayı ve lezzetlisi yok

Sadece 10 dakikada hazırlanan bu pratik kahvaltı önerisi, pazar günlerinize enerji ve keyif katacak. Yüksek besin değerleriyle dolu, sağlıklı ve lezzetli malzemelerle yapılan bu tarif, sizi güne hazırlamanın en lezzetli yolu olacak. Su böreği yapmak zahmetli ve yorucu geliyorsa bu muhteşem tarifi deneyebilirsiniz. 10 dakikada sofranıza koyabileceğiniz bu tarif resmen damak çatlatacak. Hazırlık süreci oldukça basit ve hızlıdır. İlk olarak, bir tavada hafifçe yağlanmış yüzeyde yumurtaları isteğinize göre pişirin. Bu sırada, bir kasede yulaf ezmesi ve chia tohumlarını bir miktar süt veya su ile karıştırın. Yulaf ve chia karışımını birkaç dakika bekletin, böylece yulaf ezmesi şişip, chia tohumları jelleşecektir. İşte en kolay su böreği tarifi...

Malzemeler:

3 adet yufka

1 adet yumurta

1 çay bardağı süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 içi Maden suyu

Sos İçin:

Beyaz peynir (isteğe bağlı maydanoz ekleyebilirsiniz)

Lor peyniri veya kaşar peyniri


Yapılışı:

Yumurta, süt, sıvı yağ ve Maden suyunu bir kapta karıştırarak sosumuzu hazırlıyoruz.

Bir tavayı sıvı yağ ile yağlıyoruz ve üzerine bir yufkayı parçalara ayırarak seriyoruz.

Yufkanın üzerine sosumuzdan sürüyoruz ve beyaz peynir ekliyoruz. İsterseniz lor peyniri veya kaşar peyniri de kullanabilirsiniz.

Diğer yufkayı da aynı şekilde parçalara ayırarak sos ve peynir ekliyoruz.

Bu işlemi 3 yufka ile tekrarlıyoruz.

Ters çevirip diğer tarafını da aynı şekilde hazırlıyoruz.

Kısık ateşte kapaklı bir şekilde 2 dakika pişiriyoruz, ardından kapağı kaldırıp kenarlarında yapışma olup olmadığını kontrol ediyoruz.

Tava yanmaz yapışmaz tava olmalı, böylece daha güzel kızarır.

Ters çevirip diğer tarafını da kısık ateşte pişiriyoruz.

Tavayı sıvı yağ ile yağlayarak biraz daha kızarmasını sağlıyoruz.

Böreği dilimleyerek servis ediyoruz.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Barış diplomasisinde öncü lider Başkan Erdoğan! MİT’i devreye soktu! Taylandlı rehineler serbest kaldı
Tek ücret 3 formül: Asgari ücret maratonu haftaya başlıyor! Masada hangi formüller var? Kimlere, nasıl yansıyacak?
Youtuber Recep Baltaş, İsrail soykırımına destek verdi, Müslümanları tehdit etti: Sıra size de gelecek | Tepkiler sonrası geri vites yaptı
SON DAKİKA