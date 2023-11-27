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Kadıköy'de korku dolu anlar: Seyir halindeki hafif ticari araç alevlere teslim oldu

Kadıköy'de D-100 Karayolu'nda seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı. Hafif ticari aracın yandığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 22:53 Güncelleme 27 Kasım 2023, 23:00
Kadıköy’de korku dolu anlar: Seyir halindeki hafif ticari araç alevlere teslim oldu

Yangın, D-100 Karayolu Kozyatağı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kadıköy'de seyir halindeki araç alev alev böyle yandı!

Sürücü aracı emniyet şeride çekerek indi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken yangın nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Hafif ticari aracın yandığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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