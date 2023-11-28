Makineyi temizliyor, faturayı düşürüyor, çamaşırları tertemiz yapıyor... 2 çay bardağı dökmek yeterli!

Bu basit yöntem için sadece bir çay bardağı limon suyunu çamaşır makinesinin deterjan gözüne dökmeniz yeterli. Sonrasında normal bir yıkama programı seçerek makinenizi çalıştırabilirsiniz. Limon suyu, çamaşırlarınızın daha temiz ve ferah kokmasını sağlar.

💦 MAKİNEDEKİ KİRİ SÖKÜP ATIYOR:

Çamaşır makinenizin uzun ömürlü olması için limon suyu kullanmanın yanı sıra düzenli temizlik de önemlidir. Birkaç ayda bir beyaz sirke veya çamaşır sodası kullanarak makinenin içini temizlemek, biriken kir ve kalıntıları giderir ve makinenin daha uzun süre sorunsuz çalışmasını sağlar.