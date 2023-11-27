Trabzon’da sağanak ve fırtına kötü haberleri peşinde getirdi | 2 kişi dev dalgalara kapıldı! Denize düşen 6 asker son anda kurtarıldı

Trabzon'un Sürmene ilçesi 2 gündür bölgede etkili olan fırtınadan yoğun bir şekilde etkilenmeye devam ediyor.
Trabzon'un Sürmene ilçesi 2 gündür bölgede etkili olan fırtınadan yoğun bir şekilde etkilenmeye devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Yeniay Mahallesi Yeniçam Tersanesinde bir süre önce hizmete giren Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 9. Deniz Üssündeki rıhtımda, konteynerlerde konaklayan askeri personeller dev dalgaların dalgakıranları aşarak rıhtıma ulaşması sonucu denize sürüklendi.
Olayın ardından çevredeki askeri personeller, botla hemen 6 askere ulaşarak güvenli yere getirmesini sağlarken, kurtarılan 6 asker daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
6 askerden 2'sinin ayağının kırıldığı tespit edilirken, üs bölgesindeki iki köpek de son anda balıkçılar tarafından dalgalardan sağ olarak kurtarıldı.
SÜRMENE KAYMAKAMI OLAY YERİNDE
Sürmene Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk yaşananları yakından takip ederek olay yerinde incelemelerde bulunurken, askeri personele ait özel bir aracın da denize düştüğü öğrenildi.
2 KİŞİ DEV DALGALARA KAPILDI
Trabzon'un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü'nde, dalgalara kapılarak kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı. Alınan bilgiye göre, ilçe sahilindeki deniz fenerinin bulunduğu alana giden 2 kişi, fırtına sonucu yükselen deniz suyuna kapılarak bir anda gözden kayboldu.
ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar, AFAD, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, kayıp 2 kişinin bulunması için çalışma başlattı.
Ekiplerce denizden yapılan arama çalışmaları, yoğun dalgalar sebebiyle güçlükle sürdürülüyor.
TRABZON VALİLİĞİ: OLAYLA İLGİLİ ÇOK YÖNLÜ İNCELEME BAŞLATILDI
Trabzon Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda, Beşikdüzü ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi sahilinde görgü tanıklarının ifadesine göre mendirekte gezinti yapmakta olan iki kişinin, yükselen dalganın etkisiyle denize düşerek kayboldukları belirtildi.
Olayın haber alındığı ilk andan itibaren Trabzon AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, 112, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü birimlerinden oluşan ekiplerin marifetiyle arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Kaybolan iki vatandaşımızın kimlik belirleme çalışmaları sürmektedir. Olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatılmış olup arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Konu ile ilgili yaşanacak gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadesine yer verildi.
Trabzon genelinde belediyeler ve emniyet güçleri, sürekli anonslarla vatandaşları denizden uzak durmaları konusunda uyarıyor.