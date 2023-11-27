Trabzon’da sağanak ve fırtına kötü haberleri peşinde getirdi | 2 kişi dev dalgalara kapıldı! Denize düşen 6 asker son anda kurtarıldı

TRABZON VALİLİĞİ: OLAYLA İLGİLİ ÇOK YÖNLÜ İNCELEME BAŞLATILDI Trabzon Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi 'ne gelen ihbarda, Beşikdüzü ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi sahilinde görgü tanıklarının ifadesine göre mendirekte gezinti yapmakta olan iki kişinin, yükselen dalganın etkisiyle denize düşerek kayboldukları belirtildi.

Olayın haber alındığı ilk andan itibaren Trabzon AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, 112, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü birimlerinden oluşan ekiplerin marifetiyle arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Kaybolan iki vatandaşımızın kimlik belirleme çalışmaları sürmektedir. Olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatılmış olup arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Konu ile ilgili yaşanacak gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadesine yer verildi.

Trabzon genelinde belediyeler ve emniyet güçleri, sürekli anonslarla vatandaşları denizden uzak durmaları konusunda uyarıyor.