Bacak boyu ile yaşam süresi arasında bağlantı keşfedildi! En uzun ömre sahip bacak boyları açıklandı: 44-45-46-47 santimetre...

38 beden ayak ölçüsüne sahip kadınlar da daha uzun yaşama eğilimlidir - 88 ila 90 yaşlarına kadar.

Ancak, 35 ve 42 beden arasına sahip olanlar tam tersine erken ölüm riski taşırlar. Bu gruptaki kadınların çoğu genellikle 65 yaşından önce yaşamlarını yitirir.