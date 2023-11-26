Bacak boyu ile yaşam süresi arasında bağlantı keşfedildi! En uzun ömre sahip bacak boyları açıklandı: 44-45-46-47 santimetre...

Bacak boyu ile yaşam süresi arasında bağlantı keşfedildi! Yapılan araştırma sonucu ''Ne kadar yaşayacağınızı bacaklarımız ortaya çıkarıyor'' dedirtti.
Bacak boyu ile yaşam süresi arasında bağlantı keşfedildi! Yapılan araştırma sonucu ''Ne kadar yaşayacağınızı bacaklarımız ortaya çıkarıyor'' dedirtti.
45 SANTİMETRE BACAK= UZUN ÖMÜR
Cambridge Üniversitesi'nde yapılan çalışmada bacak süresinin yaşam süresin etkisi incelendi.
Çarpıcı bulguların ortaya konulduğu çalışmada ayak numarası ve bacak boyunun yaşam süresini etkileyebileceği iddiası, bilim dünyasında büyük ilgi uyandırdı.
Araştırma sonuçlarına göre bacakları en azından 45 santimetre olanlar uzun yaşama eğilimindedir.
Tipik olarak, bu grup erkeklerin yaşam beklentisi 67 ila 69 yıldır.
38 beden ayak ölçüsüne sahip kadınlar da daha uzun yaşama eğilimlidir - 88 ila 90 yaşlarına kadar.
Ancak, 35 ve 42 beden arasına sahip olanlar tam tersine erken ölüm riski taşırlar. Bu gruptaki kadınların çoğu genellikle 65 yaşından önce yaşamlarını yitirir.
Erkekler arasında ise, 42 bedene sahip olanlar daha uzun yaşama eğilimlidir.