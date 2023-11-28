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Tozu tutmayan sprey yapımı! Ev hanımlarına müjde! Ayda 1 kere silmek yeterli olacak

Ev temizliğini daha verimli ve az sıklıkta yapmak isteyen pek çok kişi, ayda bir defa toz almanın yollarını arıyor. Bu özel karışım sayesinde, ayda sadece bir kez toz alarak, evinizin tam 30 gün boyunca toz tutmamasını sağlayabilirsiniz. : Bu yöntem için özel bir karışım hazırlamanız gerekiyor. Bu karışım, tozun yüzeylere yapışmasını önleyerek, daha uzun süre temiz kalmasını sağlayacak. İşte bu yöntemin detayları:

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Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 08:46 Güncelleme 28 Kasım 2023, 08:46
Tozu tutmayan sprey yapımı! Ev hanımlarına müjde! Ayda 1 kere silmek yeterli olacak

Günümüzde, yoğun yaşam temposu içinde birçok kişi ev temizliğini sadece ayda bir defa yaparak zaman kazanmayı tercih ediyor. İşte detaylar...

MALZEMELER

1 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı beyaz sirke
1 tatlı kaşığı bulaşık deterjanı
2 su bardağı ılık su

HAZIRLIK AŞAMALARI:

İlk adım olarak, bir karışım kabına 1 çorba kaşığı zeytinyağını ekleyin. Bu adım, ahşap yüzeylere parlaklık kazandıracak ve leke bırakmayacak.

Ardından, karışıma 1 çay kaşığı beyaz sirkeyi ekleyin. Sirke, temizlikte etkili bir dezenfektan ve leke çözücü olarak görev yapacak.

Karışıma 1 tatlı kaşığı bulaşık deterjanını ekleyerek temizliği güçlendirebilirsiniz. Deterjan, yağlı kalıntıları çözerken temiz bir parlaklık sağlar.

Son olarak, karışıma 2 su bardağı ılık suyu ekleyin. Ilık su, malzemelerin homojen bir şekilde karışmasına yardımcı olacak ve temizlik karışımınızı kullanıma hazır hale getirecektir.

Hazırladığınız temizlik karışımını bir sprey şişesine doldurun. Bu sayede karışımı daha etkili bir şekilde kullanabilir ve istediğiniz yüzeylere kolayca uygulayabilirsiniz.

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