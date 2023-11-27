Turkuvaz Medya Sakarya’da | Türkiye’ye örnek proje Seracılık Mükemmeliyet Merkezi 700 tonun üzerinde rekor üretim yaptı!

Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye 'ye örnek projesi Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nin ilk 6 ayında 700 tonun üzerinde rekor üretim yapıldı. Başkan Ekrem Yüce , 2023'te fide sayısını 65 binden 90 bine çıkardıklarını ifade ederek, "Mayıs ayından bu yana üretimimiz 500 tonu aştı. Hasat süreci devam ediyor. İnşallah üretimimiz daha da artacak" dedi.

ORGANİK ÜRETİM

Türkiye'nin tarımsal kalkınma politikalarına Sakarya'dan çok güçlü bir destek sunduklarını, şehrin verimli topraklarını karış karış işlediklerini kaydeden Başkan Ekrem Yüce, "Büyükşehir Belediyesi olarak üretimi, verimliliği ve kaliteyi artırmak, insan sağlığına faydalı olan ürünler yetiştirmek için harekete geçtik ve Seracılık Mükemmeliyet Merkezimizi bu hedefler ışığında hayata geçirdik. Örtü altı tarımın en ileri örneklerinden birini olan merkez ile hem ülkemizin hem de şehrimizin ekonomisine katkı sağlıyoruz. Tamamen çevreci yatırımımızla organik üretim yapıyoruz" dedi.

90 BİN FİDE

Atıl durumda olan alanı tarıma kazandırdıklarını da aktaran Başkan Yüce, "Tesisimizi kurduk ve ardından 8 çeşit 65 bin kök domates fidesinin dikimini gerçekleştirdik. Topraksız tarım uygulaması ve jeotermal ısıtmalı üretim ile 25 dönümde 700 tonun üzerinde üretim gerçekleştirdik. Bu yıl fide sayımızı da 65 binden 90 bine çıkardık. Mayıs ayından bu yana 500 tonu geçen bir üretim rakamına ulaştık. Hasat süreci devam ediyor. İnşallah üretimimiz daha da artacak. İnşallah ülkemizin jeotermal sera üretim rakamlarına Sakarya'dan güçlü bir şekilde destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.