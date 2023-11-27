Turkuvaz Medya Sakarya’da | Türkiye’ye örnek proje Seracılık Mükemmeliyet Merkezi 700 tonun üzerinde rekor üretim yaptı!

İLK ADIM ATILDI
Sakarya, uzun yıllardır hasret kaldığı raylı sisteme Başkan Ekrem Yüce öncülüğünde hazırlanan ve yatırım programına alınan projeyle kavuşuyor. Yüce ve ekibinin hazırladığı 4 etaplı projenin 9 kilometrelik Kampüs-Çarşı Hattı için fizibilite çalışması başladı. Yüce, "Sakarya'mızın ulaşımında yepyeni bir sayfa açılıyor. Fizibilite sonrasında inşa süreci için ilk kazma vurulacak. Sakarya'mıza hayırlı olsun" dedi.
YATIRIM PROGRAMINA ALINDI
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kentin uzun yıllardır hasretle beklediği raylı sistem projesi üzerinde büyük bir özenle, özveriyle çalıştı. Uzun yıllardır yatırım programına alınması için beklenen çalışma, Yüce'nin bakanlığa sunduğu son projeyle birlikte kabul gördü. Ankara'dan güzel haber geldi ve proje Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası, Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun oluruyla yatırım programına alındı. Başkan Ekrem Yüce, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı ve Yatırımlar Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün'ü makamında ağırladı ve hazırlanan ilk protokol iki taraf arasında imzalandı. Şehrin en işlek bölgeleri Gar Meydanı, Çark Caddesi, Medeniyet Bulvarı'nı kapsayan Kampüs-Çarşı hattı, şehrin kalbinde ulaşıma yepyeni bir alternatif olacak.
FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI BAŞLADI
Yolcular, üniversite güzergahında 9 farklı durakta raylı sisteme binip, inebilecek ve proje merkezdeki araç trafiğini de büyü ölçüde rahatlatacak. Başkan Yüce, yapımına başlanacak olan ilk hat için fizibilite çalışmasına başlandığını duyurdu. Yüce ve ekibi, daha sonra Atatürk Bulvarı-Sakarya Park (Erenler), Yeni Stadyum- Arifiye Terminali ve Yenikent-Adapazarı (metrobüs) hatlarını da Sakarya ulaşımına kazandırmayı hedefliyor. Sakarya ulaşımının raylı sistem projesiyle devrim yaşayarak muasır seviyelere ulaşacağını belirten Yüce, "2022 yılı itibariyle tamamlanan Sakarya Ulaşım Ana Planı güncellemesi sonucunda raylı ve metrobüs sistem hatları kısa, orta ve uzun vade olacak şekilde yapım yıllarına göre sınıflandırdık, bakanlık onaylandı. Şehrimizin ulaşım altyapısında gerçek bir devrim niteliğinde bir adım olan raylı sistem sayesinde şehrimizin ulaşımını muasır seviyelere taşıyacağız" ifadelerini kullandı.
ENERJİDE DEV ATILIM
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SASKİ marifetiyle inşası tamamlanan ve elektrik üretimine başlayan Karaman Güneş Enerji Santrali ile ilgili açıklamalarda bulundu. 55 bin metrekare alan üzerine kurulan 14 bin güneş paneli ile Türkiye'nin enerji yüzyılı projeleri arasında yer alan proje sayesinde yılda yaklaşık 18 milyon TL'lik enerji üretimi sağlanacak.
Üretim maliyetini kısa vadede amorti edecek olan Karaman GES'in Türkiye'de örnek olacak bir üretim üssü olacağı tahmin ediliyor. Aynı zamanda Başkan Yüce, yakın zamanda yeni bir enerji yatırımının da temelini atmayı hedeflediklerinin müjdesini paylaştı.
Üretime verilen değer sayesinde Sakarya'nın her alanda örnek projelere imza attığını söyleyen Başkan Yüce, "Taşı, toprağı altın olan bir şehirde yaşıyoruz. Böylesine verimli topraklar üzerinde yaptığımız üretimler artık şehir sınırlarımızı aştı il dışından hatta yurt dışından ilgi görmeye başladı. Geleneksel üretim anlayışımızın yanı sıra çağın ötesinde üretimi de her alanda göz önünde bulunduruyoruz.
Bu anlayışla enerji alanında yaptığımız örnek projemiz olan Karaman GES Projesi sayesinde kendi enerjimizi de kendimiz üretmeye başladık Bizler Sakarya için attığımız adımları tüm yönleriyle düşünüyor ve gelecek nesillere miras bırakılacak şekilde hayata geçiriyoruz" dedi.
SAKARYA'DA SOKAK HAYVANLARI REHABİLİTASYON MERKEZİ HİZMETE BAŞLADI
Sakarya'da Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi hizmete başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete açtığı bölgenin en büyük hayvan hastanesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi can dostlara kapısını açtı.
Sokaktaki canların yuvası olacak merkezde tedaviler ile iç-dış parazit (pire, uyuz) ve kuduz aşılaması, kısırlaştırma, küpe ve çip uygulamasına başlandı.