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Dişi çekildikten sonra ölen 5 yaşındaki Deniz Sönmez'in otopsisi tamamlandı! Saçlı deri altında yoğun ödem, akciğerinde kanama...

5 yaşındaki Deniz Sönmez, diş çekimi sonrası öldü. Ön otopside ise çocuğun saçlı deri altında yoğun ödem, baş ile göğüs kısmında, kalp boşluğu ve akciğerinde kanama olduğu görüldü. İşte sizler için derlediğimiz 27 Kasım TAKVİM yaşam haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Kasım 2023 Güncelleme 27 Kasım 2023, 07:00
Dişi çekildikten sonra ölen 5 yaşındaki Deniz Sönmez’in otopsisi tamamlandı! Saçlı deri altında yoğun ödem, akciğerinde kanama...

Bursa Osmangazi'de Elena ve Aydın Sönmez çiftinin tek çocukları Deniz Sönmez (5), diş ağrısı şikayeti yaşadı. Ailesi tarafından özel bir diş kliniğine götürülen çocuğun dişinde çürük olduğu için sedasyon altında, 1 dişi çekilip, 4 dişine de dolgu yapıldı. Ancak Deniz, işlemlerden sonra rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Acı olayda çarpıcı bir gelişme yaşandı. Ön otopside; çocuğun saçlı deri altında yoğun ödem, baş ile göğüs kısmında, kalp boşluğu ve akciğerinde kanama olduğu saptandı. Deniz'in hastanedeki tıbbi bilgilerini içeren, tüm adli tahkikat dosyası ile otopsi görüntülerini içeren CD ve belgelerin, 8. Adli Tıp İhtisas Kurulu'na gönderilip, buradan gelecek mütalaanın bir örneğinin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesi istendi.



TÜRK KAPTANLAR KAÇIRILDI
Yemen'in Aden Körfezi'nde içinde Türk kaptanların da olduğu bir gemi ile iletişim kesildi. Denizcilik Genel Müdürlüğü, "Geminin kaçırıldığı değerlendirilmektedir. Gemide Kaptan Aydın Hasırcı ve 4. Kaptan Okan Yüksel de görev yapmaktadır. Konu, Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığınca takip edilmektedir" dedi.



ŞEKER GİBİ ADAMI ÖLDÜRDÜ!
İstanbul Büyükçekmece'de yaşayan Alper Uygun ile 'Ağabeyim' dediği Ümit Büyükgöze arasında tekne yanaştırma tartışması çıktı. Olay yerini kavgaya bıraktı. Büyükgöze, Uygun'u 2 el ateş ederek hayattan kopardı. Hakkında müebbet hapis istenen tutuklu katilin dün duruşması vardı. Büyükgöze, Uygun için "Şeker gibi adamdı" dedi. Mahkeme başkanı da "Niye öldürdün o zaman" diyerek karşılık verdi.



69 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 69 milyon 402 bin lira devretti. 5 bilenler 72 bin 317'şer, 4 bilenler bin 958'er, 3 bilenler 98'er, 2 bilenler 10'ar lira alacak.



6 MİLYON DEVRETTİ
5+1 bilen olmayınca 5 milyon 945 bin lira devretti. 5 bilenler 9 bin 706'şar, 4+1 bilenler bin 750'şer, 4 bilenler 95'er, 3+1 bilenler 80'er, 3 bilenler 16'şar, 2+1 bilenler 32'şer, 1+1 ve 0+1 bilenler 16'şar lira alacak.

UZUN HAYATIN SIRRI
Fransız asıllı Maria Branyas Morera, 1907'de hayata gözlerini açtı. 116 yıllık ömrüne iki dünya savaşı ve 2 pandemi sığdırdı. Hatta 2 kez Covid atlattı. Buna rağmen 116 yıllık ömründe asla olumsuz duygular yaşamadı. Uzun ömrün sırrını ise şöyle açıkladı: Hayatı zehir eden kişilerden uzak durun. Huzurun ve sükunetin peşinden gidin. Ve aşık olun.



CEP ÇALAN!
Taylan'da yaşayan "Ruhan Bey" lakaplı Türk vatandaşı, çöpçatan sitesinde bir kadınla tanıştı. Kadın tarafından Pattaya'ya çağrıldı. Ancak Pattaya'ya giden adam 2 bin 100 dolar nakit ve son model telefonunu kadına kaptırdı. "Ruhan Bey" neye uğradığını şaşırdı. Oteldeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, 38 yaşındaki Taylandlı Nam isimli kadını motosikletle kaçarken yakaladı. Dolandırıcı kadın karakolda suçunu itiraf edince tutuklandı.

İRAN'ILMAZ
İstanbul'da İran'lı iş kadını N.G.'nin evinde hırsızlık yaşandı. Hırsızlar içinde yaklaşık 40 milyon TL'lik döviz ve altın bulunan kasayı arabaya yükleyip kaçtı. N.G.'nin ihbarı üzerine polis düğmeye bastı. Operasyon başlattı.1'i kadın 7 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında İran'lı iş kadınının özel şoförünün de bulunduğu açıklandı.

BARIŞ ÇİZGİSİ
İtalya'da Spilimbergo Orta Öğretim Enstitüsü tarafından düzenlenen "Barış ve Hoşgörü" konulu 27. Uluslararası Karikatür Yarışması'nda iki Türk öğrenci, birinciliği göğüsledi.

Sinop Boyabat Bilim Sanat Merkezi Karikatür Atölyesi'nden Defne Demirci, ilkokul kategorisinde, Didar Aşkın Ayrancıoğlu da liseler kategorisinde birincilik elde etti. Sinoplu genç çizerler, 1 Aralık Cuma günü İtalya'da düzenlenecek ödül törenine davet edildi.



'ÖZEL' SEÇİM
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurultay öncesi belediye başkanları için "Ön seçim" yapılacağını söyledi. Ancak şimdi "Buna zaman yok" diyerek kararından vazgeçmek istedi. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz verdiği İmamoğlu, Yavaş ve Çerçioğlu'nun aday gösterileceğini bildirdi. "Bu üç adayımız dışında kimseye verdiğimiz bir söz yok" ifadesini kaydetti. Bu karar, başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olmak üzere 8 başkanı üzüntüye sevk etti.

FIRTINA 2 CAN ALDI
Şiddetli yağış, Türkiye'ye kabusu yaşattı. Sinop'ta ambarın, Konya'da da barakanın altında kalan 2 kişi kurtarılamadı.

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