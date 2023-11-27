Dişi çekildikten sonra ölen 5 yaşındaki Deniz Sönmez’in otopsisi tamamlandı! Saçlı deri altında yoğun ödem, akciğerinde kanama...





ŞEKER GİBİ ADAMI ÖLDÜRDÜ!

İstanbul Büyükçekmece'de yaşayan Alper Uygun ile 'Ağabeyim' dediği Ümit Büyükgöze arasında tekne yanaştırma tartışması çıktı. Olay yerini kavgaya bıraktı. Büyükgöze, Uygun'u 2 el ateş ederek hayattan kopardı. Hakkında müebbet hapis istenen tutuklu katilin dün duruşması vardı. Büyükgöze, Uygun için "Şeker gibi adamdı" dedi. Mahkeme başkanı da "Niye öldürdün o zaman" diyerek karşılık verdi.





69 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 69 milyon 402 bin lira devretti. 5 bilenler 72 bin 317'şer, 4 bilenler bin 958'er, 3 bilenler 98'er, 2 bilenler 10'ar lira alacak.





6 MİLYON DEVRETTİ

5+1 bilen olmayınca 5 milyon 945 bin lira devretti. 5 bilenler 9 bin 706'şar, 4+1 bilenler bin 750'şer, 4 bilenler 95'er, 3+1 bilenler 80'er, 3 bilenler 16'şar, 2+1 bilenler 32'şer, 1+1 ve 0+1 bilenler 16'şar lira alacak.

UZUN HAYATIN SIRRI

Fransız asıllı Maria Branyas Morera, 1907'de hayata gözlerini açtı. 116 yıllık ömrüne iki dünya savaşı ve 2 pandemi sığdırdı. Hatta 2 kez Covid atlattı. Buna rağmen 116 yıllık ömründe asla olumsuz duygular yaşamadı. Uzun ömrün sırrını ise şöyle açıkladı: Hayatı zehir eden kişilerden uzak durun. Huzurun ve sükunetin peşinden gidin. Ve aşık olun.