Dişi çekildikten sonra ölen 5 yaşındaki Deniz Sönmez’in otopsisi tamamlandı! Saçlı deri altında yoğun ödem, akciğerinde kanama...

İRAN'ILMAZ
İstanbul'da İran'lı iş kadını N.G.'nin evinde hırsızlık yaşandı. Hırsızlar içinde yaklaşık 40 milyon TL'lik döviz ve altın bulunan kasayı arabaya yükleyip kaçtı. N.G.'nin ihbarı üzerine polis düğmeye bastı. Operasyon başlattı.1'i kadın 7 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında İran'lı iş kadınının özel şoförünün de bulunduğu açıklandı.
BARIŞ ÇİZGİSİ
İtalya'da Spilimbergo Orta Öğretim Enstitüsü tarafından düzenlenen "Barış ve Hoşgörü" konulu 27. Uluslararası Karikatür Yarışması'nda iki Türk öğrenci, birinciliği göğüsledi.
Sinop Boyabat Bilim Sanat Merkezi Karikatür Atölyesi'nden Defne Demirci, ilkokul kategorisinde, Didar Aşkın Ayrancıoğlu da liseler kategorisinde birincilik elde etti. Sinoplu genç çizerler, 1 Aralık Cuma günü İtalya'da düzenlenecek ödül törenine davet edildi.
'ÖZEL' SEÇİM
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurultay öncesi belediye başkanları için "Ön seçim" yapılacağını söyledi. Ancak şimdi "Buna zaman yok" diyerek kararından vazgeçmek istedi. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz verdiği İmamoğlu, Yavaş ve Çerçioğlu'nun aday gösterileceğini bildirdi. "Bu üç adayımız dışında kimseye verdiğimiz bir söz yok" ifadesini kaydetti. Bu karar, başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olmak üzere 8 başkanı üzüntüye sevk etti.
FIRTINA 2 CAN ALDI
Şiddetli yağış, Türkiye'ye kabusu yaşattı. Sinop'ta ambarın, Konya'da da barakanın altında kalan 2 kişi kurtarılamadı.