Kasım 2023 HALKA ARZ TAKVİMİ! Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? DEV şirketin halka arzı SPK onayında!

NARLI FERİBOT HALKA ARZI!
Narlı Feribot (NARFE) halka arz olmak için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu.
HALKA ARZ TARİHLERİ!
GFS Holding A.Ş.
Çates Elektrik Üretim A.Ş.
Başvuru Sürecinde
MRBAS
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş.
Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Başvuru Sürecinde
Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.
(enterprise) Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.
OBAMI
Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.
Başvuru Sürecinde
Yeşil Global Enerji A.Ş.
Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş.
Arkopa Ahşap Panel Sanayi A.Ş.
Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş.
Başvuru Sürecinde
Koray Holding A.Ş.
Başvuru Sürecinde
Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.
SMRVA
Sümer Varlık Yönetim A.Ş.
Artemis Halı A.Ş.
Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.
Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.
Kuzey Boru A.Ş.
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş.
Cem Zeytin A.Ş.
Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
ALKLC
Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.
(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.