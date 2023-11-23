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Kasım 2023 HALKA ARZ TAKVİMİ! Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? DEV şirketin halka arzı SPK onayında!

Yatırım dünyasında önemli bir yere sahip olan halka arz süreçleri, yatırımcıların dikkatle takip ettiği konulardan biri. Bu bağlamda, yeni halka arz takvimi, yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Özellikle 22, 23 ve 24 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek halka arzlar ve bu süreçte yapılacak talep toplama işlemleri, yatırımcılar tarafından yakından inceleniyor. Yatırımcılar, halka arz edilecek şirketlerin kim olduğunu, ne zaman ve nasıl bir süreçle halka arz edileceklerini öğrenmek istiyorlar. Bu tarihlerde gerçekleşecek olan halka arzlar, yatırım fırsatları açısından önemli bir dönemi temsil ediyor. Şirketlerin halka arz süreçleri, yatırımcılar için yeni yatırım olanakları sunuyor. İşte bu konuda merak edilen detaylar.

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Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 08:41 Güncelleme 23 Kasım 2023, 08:41
Kasım 2023 HALKA ARZ TAKVİMİ! Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? DEV şirketin halka arzı SPK onayında!

Yatırımcılar, 22, 23 ve 24 Kasım tarihlerinde halka arz olacak şirketleri heyecanla bekliyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan şirketler, talep toplama sürecini tamamladıktan sonra lot sayısıyla birlikte halka arz sonuçlarını paylaşıyor. Bu haftanın merakla beklenen şirketleri arasında Marbaş Menkul Değerler, Yeşil Global Enerji, Zorlu Yenilenebilir Enerji, Golda Gıda ve birçok önemli firma bulunuyor. Bu şirketlerin halka arz için başvurularını ilettikleri biliniyor. İşte 2023 Kasım halka arz takvimi...

NARLI FERİBOT HALKA ARZI!

Narlı Feribot (NARFE) halka arz olmak için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu.

NARLI FERİBOT (NARFE) HALKA ARZ DETAYLARI

Halka Arz Şekli

  • Sermaye Artırımı : 4.500.000 Lot
  • Ortak Satışı : 3.000.000 Lot (Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş.)

Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanları

  • %100 Lojistik alanında depo yatırımlarının finansmanı.

Fiyat İstikrarı

  • Planlanmamaktadır.

Satmama Taahhüdü

  • 1 Yıl, İhraççı.
  • 1 Yıl, Ortaklar.

Halka Açıklık Oranı

  • %25,42

HALKA ARZ TARİHLERİ!

GFS Holding A.Ş.

Çates Elektrik Üretim A.Ş.
Başvuru Sürecinde

MRBAS
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş.

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Başvuru Sürecinde

Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.

(enterprise) Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.

OBAMI
Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.
Başvuru Sürecinde

Yeşil Global Enerji A.Ş.

Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş.

Arkopa Ahşap Panel Sanayi A.Ş.

Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş.
Başvuru Sürecinde

Koray Holding A.Ş.
Başvuru Sürecinde

Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.

Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.

SMRVA
Sümer Varlık Yönetim A.Ş.

Artemis Halı A.Ş.

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.

Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

Kuzey Boru A.Ş.

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş.

Cem Zeytin A.Ş.

Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.

ALKLC
Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.

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