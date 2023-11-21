20-24 Kasım 2023 bu hafta halka arz var mı? HALKA ARZ TAKVİMİ! Bingo, Argotech, NARFE, Çates, Kuzey Boru, SMRVA...

Halka arz, şirketlerin hisselerini ilk kez halka açarak, hisse senetlerini borsada işlem görmesi için sunması sürecidir. Bu süreç, şirketlerin sermaye artırımı yapmasına ve geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmasına olanak tanır. SPK'nın incelemesinden geçen şirketler, halka arz için gerekli tüm kriterleri karşılamış olup, yatırımcılar için cazip birer seçenek haline gelir. Halka arz takvimi, yatırımcıların gündemine oturdu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteni ile araştırılan yeni yatırımlar, borsada işlem gören şirketlerin ardından heyecanla bekleniyor. Agrotech, Ekos Teknoloji ve 1000 Yatırımlar Holding'in ardından, bu hafta içinde halka arz olacak yeni şirketler merak konusu. İşte, 20-24 Kasım tarihleri arasında halka arz olacak şirketler...