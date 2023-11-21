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20-24 Kasım 2023 bu hafta halka arz var mı? HALKA ARZ TAKVİMİ! Bingo, Argotech, NARFE, Çates, Kuzey Boru, SMRVA...

Bu hafta, yatırımcıların dikkati tamamen halka arz takvimine çevrilmiş durumda. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) detaylı incelemelerinin ardından, 2023 Kasım ayında hangi şirketlerin halka arz olacağı büyük bir merak konusu haline geldi. Halka arz süreci, şirketler için önemli bir finansal adım olduğu kadar, yatırımcılar için de yeni fırsatlar sunuyor. İşte bu haftanın halka arz takvimi ve yatırımcıların bilmesi gereken önemli detaylar. Peki 20-24 Kasım 2023 bu hafta halka arz var mı? Bingo, Argotech, NARFE, Çates, Kuzey Boru, SMRVA...

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 08:24 Güncelleme 21 Kasım 2023, 08:24
20-24 Kasım 2023 bu hafta halka arz var mı? HALKA ARZ TAKVİMİ! Bingo, Argotech, NARFE, Çates, Kuzey Boru, SMRVA...

Halka arz, şirketlerin hisselerini ilk kez halka açarak, hisse senetlerini borsada işlem görmesi için sunması sürecidir. Bu süreç, şirketlerin sermaye artırımı yapmasına ve geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmasına olanak tanır. SPK'nın incelemesinden geçen şirketler, halka arz için gerekli tüm kriterleri karşılamış olup, yatırımcılar için cazip birer seçenek haline gelir. Halka arz takvimi, yatırımcıların gündemine oturdu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteni ile araştırılan yeni yatırımlar, borsada işlem gören şirketlerin ardından heyecanla bekleniyor. Agrotech, Ekos Teknoloji ve 1000 Yatırımlar Holding'in ardından, bu hafta içinde halka arz olacak yeni şirketler merak konusu. İşte, 20-24 Kasım tarihleri arasında halka arz olacak şirketler...

20-24 KASIM 2023 HANGİ ŞİRKETLER HALKA ARZ OLACAK?

Henüz 20-25 Kasım'da halka arz olacak firmalar açıklanmadı. Başvuru sonuçlarını bekleyen firmalar ise şu şekilde;

MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YEŞİL GLOBAL ENERJİ A.Ş.

FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

ZORLU YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş.

GOLDA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

COSMER KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş

ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş

HALKA ARZ OLMASI BEKLENEN ŞİRKETLER

NARFE - Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.
Çates Elektrik Üretim A.Ş. (Başvuru Sürecinde)
MRBAS - Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş.
Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Başvuru Sürecinde)
Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.

OBAMI - Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. (Başvuru Sürecinde)
Yeşil Global Enerji A.Ş.
Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş.
Arkopa Ahşap Panel Sanayi A.Ş.
Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş. (Başvuru Sürecinde)
Koray Holding A.Ş. (Başvuru Sürecinde)

Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.
SMRVA - Sümer Varlık Yönetim A.Ş.
Artemis Halı A.Ş.
Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.
Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.
Kuzey Boru A.Ş.

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş.
Cem Zeytin A.Ş.
Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
ALKLC - Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.
Alcas Metal Sanayi A.Ş.
Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.
SKYMD - Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.
AKCEL - Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
TMGSY - Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.

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