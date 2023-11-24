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Çıkan kire inanamayacaksınız! Mutfaktaki tüm tahta kaşıklara bunu uygulayın! Ev hanımları bile bilmiyordu

Mutfak, sağlıklı bir yaşam sürdürmek için önemli bir yer tutar. Bu alanda, özellikle günlük yemek hazırlıklarında sıkça kullanılan tahta kaşıkların hijyeni büyük önem arz eder. Tahta kaşıkların nazik yapısı, doğru temizlik yöntemlerini kullanmayı zorunlu kılar. İşte, tahta kaşıklarınızı etkili bir şekilde temizlemenin yolları...

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 08:28 Güncelleme 24 Kasım 2023, 08:28
Çıkan kire inanamayacaksınız! Mutfaktaki tüm tahta kaşıklara bunu uygulayın! Ev hanımları bile bilmiyordu

Günlük mutfak aktivitelerinizde sıkça başvurduğunuz tahta kaşıklarınızın hijyenini sağlamak artık çok daha kolay! İşte tahta kaşıkları temizlemenin en kolay yolu... Sağlıklı bir mutfak ortamını korumak için tahta kaşıkların düzenli olarak temizlenmesi gerekmektedir. Bu kaşıklar, gıda kalıntıları ve bakterilere karşı hassas oldukları için, doğru temizlik yöntemleri kullanılmazsa, sağlık için risk oluşturabilirler. Tahta kaşıklarını temizlerken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta bulunmaktadır.

ÇIKAN SUYUN PİSLİĞİNE İNANAMAYACAKSINIZ!

Malzemeler

Kaynar su
Sirke (çay bardağı kadar)
Karbonat (3 yemek kaşığı kadar)
Tencereyi büyük tuttum çünkü kaşıklarım biraz fazlaydı. Ancak unutmadan belirtmeliyim ki, tahta kaşıkları bulaşık makinesine atmamak önemlidir. Ahşap ürünler, makinedeki deterjanı emer ve gerektiği gibi temizlenmez.

Uygulama

Kaynar suyun içine çay bardağı sirkeyi ekleyin.
Üzerine 3 yemek kaşığı karbonatı yavaşça ve kontrollü bir şekilde dökün. (Karbonat köpürebilir, dikkatli olun!)
Karışımı 15 dakika boyunca kaynatın.

Güneşte Kurulayın: Temizlenmiş tahta kaşıkları doğal güneş ışığında kurulayın. Güneşin antibakteriyel özellikleri, kaşıklardaki nemi giderir ve olası kötü kokuların önüne geçer.

Bulaşık Makinesinden Uzak Tutun: Tahta kaşıkları kesinlikle bulaşık makinesine koymayın. Yüksek sıcaklıklar ve sert deterjanlar, tahta kaşıkların yapısına zarar verebilir ve deterjanı emebilir.

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