Zaman yolcusuyum 2030 yılından geldim dedi ortalığı karıştırdı! 2029 yılı bitmeden iki ülke...

Zaman yolcusu olduğunu iddia eden Noah iddialı sözleriyle dikkat çekiyor ve gelecek hakkında sarsıcı kehanetlerde bulunuyor. 2030 yılına gidip geldiğini iddia eden Noah'ın açıklamalarını duyan herkes şaştı kaldı.

İKİNCİ SANAYİ DEVRİMİ VE ZAMAN MAKİNELERİ Noah'ın öne çıkan kehanetlerinden biri, 2028 yılında gerçekleşecek olan İkinci Sanayi Devrimi. Bu devrimle birlikte zamanın manipüle edilebileceği iddia edilen bir zaman makinesinin üretileceği söyleniyor.