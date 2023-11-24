25-26 Kasım 2023 HAVA DURUMU! Kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İstanbul’a kar yağışı yarın mı?

Rüzgarın Doğu Karadeniz'in doğusunda batı ve kuzeybatı, akşam saatlerinden sonra Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

25 Kasım Cumartesi - Rüzgarlı (15°C - 19°C): Cumartesi günü rüzgarın etkisi altına girilecek. Hava sıcaklıkları 15°C'den başlayacak ve 19°C'ye kadar çıkacak. Yüksek rüzgar hızları, dışarıda aktivitelerde bulunacak olanları etkileyebilir. Seyahat ederken ve açık alanlarda bulunurken dikkatli olunmalı.

24 Kasım Cuma - Sağanak Yağışlı (11°C - 17°C): Cuma günü İstanbul'da hava sıcaklıkları 11°C'den başlayacak ve gün içinde 17°C'ye kadar çıkacak. Ancak, gün boyunca beklenen sağanak yağışlar, şehirde nem oranını artıracak. Vatandaşlar, yağışlı hava koşullarına karşı tedbirli olmalı ve dışarıda seyahat ederken dikkatli olmalıdır.

26 Kasım Pazar - Kuvvetli Yağmurlu (6°C - 7°C): Pazar günü beklenen kuvvetli yağmur, sıcaklıkları 6°C'den 7°C'ye kadar düşürecek. Yağışın şiddetli olması, sel ve su baskınlarına neden olabileceğinden, vatandaşların gerekli önlemleri alması önemli.

27 Kasım Pazartesi - Sağanak Yağışlı (3°C - 10°C): Pazartesi günü hava sıcaklıkları 3°C'den başlayacak ve gün içinde 10°C'ye kadar çıkacak. Sağanak yağışlar, ılıman sıcaklıklarla birleşecek ve şehirde serin bir hava oluşturacak. Sürücüler ve yaya trafiği bu duruma karşı dikkatli olmalı.

28 Kasım Salı - Sağanak Yağışlı (9°C - 18°C): Salı günü hava sıcaklıkları 9°C'den başlayacak ve gün içinde 18°C'ye kadar yükselecek. Ancak, gün boyunca devam edecek sağanak yağışlar, şehirde ıslak yollar ve yüksek nem oranı yaratabilir. Tedbirli olunması önemli.