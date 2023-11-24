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25-26 Kasım 2023 HAVA DURUMU! Kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağışı yarın mı?

İstanbul, her ne kadar ılıman iklimi ile tanınsa da, kış aylarında bazen beklenmedik durumlarla karşılaşabiliyor. Son zamanlarda şehri etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışları, şehir sakinlerini şaşırttı. Meteoroloji uzmanları, İstanbul için yeni bir soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı konusunda uyarıda bulunuyor. Kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağışı yarın mı? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan rapor ve 23-24 Kasım 2023 hava durumu....

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 08:22 Güncelleme 24 Kasım 2023, 08:22
25-26 Kasım 2023 HAVA DURUMU! Kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İstanbul’a kar yağışı yarın mı?

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yaşanan soğuk hava ve kar yağışları, Meteoroloji'den gelen yeni uyarılarla devam ediyor. Milyonlarca İstanbullu, kar yağacak mı, ne zaman yağacak sorularına cevap ararken, Meteoroloji'den yapılan açıklamalar dikkat çekiyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan rapor ve 23-24 Kasım 2023 hava durumu....

"26 KASIM'DA İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR"

Pazar gününden itibaren başlaması beklenen kar yağışının miktarı ve süresi, günlük hava raporları ve güncellemelerle takip edilebilecek.

İstanbul Valisi Davut Gül "İstanbul'umuzda 26 Kasım Pazar günü kar yağışı bekleniyor. Bugün, Kurumlar arası iş birliğini sağlamak ve afet riskinin tekrar gözden geçirilmesi için 'Kış Tedbirleri Toplantısı'nı yapıyoruz. Kar yağışı gibi afet ve olaylarda en önemli olan zamanlama ve koordinasyonun sağlanmasıdır. İstanbul'umuzda meteorolojik verileri yakından takip ederek almamız gereken tüm kararları zamanında alacağız. Afet Çalışma Grupları işine hakim olacak ve talepler ivedi bir şekilde yerine getirilecek. Kaymakamlar, il koordinasyon kurulları ile tedbirleri sağlayacak. Hepinize vereceğiniz katkılar için teşekkür ediyorum. İnşallah, İstanbul'umuzda kar sürecini yüz akı ile atlatacağız" ifadeleirni kullandı.

METEOROLOJİ'DEN UYARI!

Yağışların; Rize ve Artvin kıyıları ile gece saatlerinden itibaren Muğla'nın Marmaris ilçesinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimleri, Ardahan ve Hakkâri çevreleri ile Van'ın güneyinin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (yerel su baskını, heyelan, görüş mesafesinde azalma, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Doğu Karadeniz'in doğusunda batı ve kuzeybatı, akşam saatlerinden sonra Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

24-25-26 KASIM İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da önümüzdeki beş gün boyunca hava durumu;

24 Kasım Cuma - Sağanak Yağışlı (11°C - 17°C): Cuma günü İstanbul'da hava sıcaklıkları 11°C'den başlayacak ve gün içinde 17°C'ye kadar çıkacak. Ancak, gün boyunca beklenen sağanak yağışlar, şehirde nem oranını artıracak. Vatandaşlar, yağışlı hava koşullarına karşı tedbirli olmalı ve dışarıda seyahat ederken dikkatli olmalıdır.

25 Kasım Cumartesi - Rüzgarlı (15°C - 19°C): Cumartesi günü rüzgarın etkisi altına girilecek. Hava sıcaklıkları 15°C'den başlayacak ve 19°C'ye kadar çıkacak. Yüksek rüzgar hızları, dışarıda aktivitelerde bulunacak olanları etkileyebilir. Seyahat ederken ve açık alanlarda bulunurken dikkatli olunmalı.

26 Kasım Pazar - Kuvvetli Yağmurlu (6°C - 7°C): Pazar günü beklenen kuvvetli yağmur, sıcaklıkları 6°C'den 7°C'ye kadar düşürecek. Yağışın şiddetli olması, sel ve su baskınlarına neden olabileceğinden, vatandaşların gerekli önlemleri alması önemli.

27 Kasım Pazartesi - Sağanak Yağışlı (3°C - 10°C): Pazartesi günü hava sıcaklıkları 3°C'den başlayacak ve gün içinde 10°C'ye kadar çıkacak. Sağanak yağışlar, ılıman sıcaklıklarla birleşecek ve şehirde serin bir hava oluşturacak. Sürücüler ve yaya trafiği bu duruma karşı dikkatli olmalı.

28 Kasım Salı - Sağanak Yağışlı (9°C - 18°C): Salı günü hava sıcaklıkları 9°C'den başlayacak ve gün içinde 18°C'ye kadar yükselecek. Ancak, gün boyunca devam edecek sağanak yağışlar, şehirde ıslak yollar ve yüksek nem oranı yaratabilir. Tedbirli olunması önemli.

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