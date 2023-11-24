Tarlada çil çil altın buldu: 7’den 70’e herkesi şaşkına çeviren keşif ortaya çıktı

Keşfedilen bu hazine, 700'den fazla altın sikkeyi içeriyor. Bu sikkelerin 150 yıldan fazla bir süre önce, yani Amerika Birleşik Devletleri İç Savaşı sırasında gömüldüğü düşünülüyor. Sikkelerin günümüzdeki değeri ise milyonlarca dolar olarak tahmin ediliyor.

Nadir Bir Koleksiyon Louisville şehrindeki bir sikke koleksiyoncusu olan Byrd Saylor, USA Today'e yaptığı açıklamada, bu koleksiyonun nadir bulunan bir keşif olmasının sebebinin, İç Savaş döneminde çok fazla altın sikke üretilmemiş olması olduğunu belirtti. Saylor, savaş zamanlarında insanların paralarını güvende tutmak amacıyla gömmelerinin alışılmadık bir durum olmadığını, ancak bu sikkelerin değerini artıran şeyin, onları çevreleyen gizem olduğunu ifade etti.