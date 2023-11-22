Sultangazi’de dehşet: Eşi ve üvey kızını silahla öldürüp intihar etti

İstanbul Sultangazi'de bir kişi, eşi ve üvey kızını silahla öldürüp intihar etti.

Yunus Emre Mahallesi 1395/1 Sokak'ta ikamet eden ve boşanma aşamasında oldukları belirtilen Mehmet K. (46) ve Şadumane K. (47), evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.