Sultangazi’de dehşet: Eşi ve üvey kızını silahla öldürüp intihar etti

İstanbul Sultangazi'de bir kişi, eşi ve üvey kızını silahla öldürüp intihar etti.
Yunus Emre Mahallesi 1395/1 Sokak'ta ikamet eden ve boşanma aşamasında oldukları belirtilen Mehmet K. (46) ve Şadumane K. (47), evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Bunun üzerine Mehmet K, eşi Şadumane K'ye silahla ateş ederek başından yaraladı. Olay anında evde bulunan kadının kızı Naciye Aleyna D. (22) ise dışarı kaçtı.
SOKAK ORTASINDA VURDU
Peşinden gittiği üvey kızını da sokak ortasında silahla başından vuran şüpheli, aynı silahla intihar etti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şadumane K, sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, Naciye Aleyna D. ile şüphelinin de öldüğü belirlendi.