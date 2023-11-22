İslam Memiş’ten yeni yılda dumur edecek altın, dolar, euro yorumu! Altın fiyatlarına 2024 ayarı geliyor! Aralık itibariyle....

Memiş'e göre, belirtilen yatırım aracı, piyasalarda önemli bir dönüşüm yaşanmasına neden olabilir. Bu, hem altın yatırımcıları hem de çeşitliliği artırmak isteyen yatırımcılar için yeni kapılar açabilir. Ekonomik göstergeler ve küresel faktörler, bu yatırım aracının gelecekteki performansını belirleyen ana unsurlar olarak öne çıkıyor. Altın piyasasının geleceği ve altın fiyatlarının seyri ise, dünya genelindeki ekonomik ve politik gelişmelerle yakından ilintili. Yatırımcılar, altın fiyatlarının artıp artmayacağına dair spekülasyonlar yaparken, İslam Memiş'in analizleri ve önerileri önemli bir referans noktası olarak kabul ediliyor. İslam Memiş, gram altının tahtını sallayacak ve aralık ayında parlayacak yatırım fırsatını açıkladı. İşte yeni yılda altın fiyatları ve onun yerini alması beklenen parite...
"Borsa İstanbul 100 Endeksi 7959 puanda. Yüzde 1.34'lük değer artışı oldu. Geçen hafta da söylediğim 8000 puan rakamı geçerliliğini koruyor. 8150 puan direnci var. Buraları takip edeceğim. Önemli olan şu, 8000 üzerinde kalıcı olabilecek mi? Burayı da önümüzdeki hafta görmek daha sağlıklı olacak. Bu hafta pozitif görünüm devam ediyor. Yüzde 50 alım için yine bekliyorum."
DOLARDA 2024 TAHMİNİ
"Dolar TL kuru 28.76 lirada. 28.60-28.76 lira aralığında ilk gün işlemler gerçekleşti. Pozitif görünüm devam ediyor. Yıl sonu 29.70 lira hedef seviyemiz. Merkez Bankası beklenti anketinde 29.99 lira rakam beklentisinde yıl sonu dolar kuru için. Ben de 6 aydır 29.70 seviyesinde rakam telafuz ediyordum."
YENİ YILA 30 LİRADAN BAŞLARIZ"
"2024 yılına 30 liradan başlarız. Yılın ilk çeyreğinde 32.5, 33 lira, yıl içinde 45 liraya kadar yükselen trendi görebiliriz. Bu yol haritamızda değişiklik yok. Doların bir yatırım aracı olmadığını, TL bazlı hareketlerine devam edebilir ancak diğer yatırım araçları içinde en az kazandıran para birimi olduğunu da tekrar ifade etmek isterim. Dolar biriktiren yanlış yolda diye belirtmek isterim."
ALTIN 2000 SEVİYESİNİ GÖRECEK!
"Gram altın TL 1820 lira. Serbest piyasalarda 1864-1869 lira aralığında. Geçen hafta yüzde 50 alım yapanların bu hafta da yüzde 50 alım yapmaları için önlerinde fırsat olacaktır. Gram altında geri çekilme ons altına göre sınırlı oluyor. 1865-1857 destek seviyesini takip edeceğim, tekrar yukarı yönlü hareketlerde 1900-2000 lira aralığına yerleşen bir gram altın olacak. Ona göre hazırlığınızı yapın. Yılı da büyük ihtimalle 2000 seviyesinden kapatırız."