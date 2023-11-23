📍Büyüklük:5.2 (Mw) 📍Yer:Battalgazi (Malatya) 📍Tarih:2023-11-23 📍Saat:17:46:08 TSİ 📍Enlem:38.177 N 📍Boylam:38.559 E 📍Derinlik:6.99 km Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

PEŞ PEŞE SALLANDI! Battalgazi'deki ilk depremin ardından saat 17.49'da 4,7 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Depremin, 6,36 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

ADIYAMAN'DA 3.5'LİK DEPREM Alınan son dakika bilgisine göre Adıyaman 'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.





VALİLİK'TEN AÇIKLAMA!

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, X hesabından yaptığı açıklamada, "Battalgazi ilçemizde meydana gelen 5,2 ve 4,7 büyüklüğündeki depremler sonrası kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Bu arada, depremin hemen ardından ev ve iş yerlerinden çıkan çok sayıda vatandaşın sokak ve meydanlarda bekleyişi devam ediyor.







BAKAN YERLİKAYA: SAHA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin yaptığı paylaşımda, Battalgazi'de 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmalarına başladığını bildirdi.