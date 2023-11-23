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Son dakika Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Az önce deprem mi oldu? 23 KASIM 2023 AFAD - KANDİLLİ son depremler listesi! Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep...

Son dakika haberleri...  AFAD, merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.Saat 17.46'da meydana gelen depremin 6.99 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi. Öte yandan 3 dakika arayla Malatya'da 4.7'lik bir deprem daha meydana geldi. Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep illerinde de hissedilen sarsıntı büyük endişeye neden oldu. Deprem sonrası A Haber'e açıklamalarda bulunan Malatya Valisi Ersin Yazıcı yaşanan sarsıntının ardından herhangi bir olumsuz durum oluşmadığını belirtti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından başta AFAD olmak üzere saha çalışmalarının başladığını açıkladı. İşte 23 Kasım 2023 AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi...

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Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 18:34 Güncelleme 23 Kasım 2023, 19:19
Son dakika Malatya’da 5.2 büyüklüğünde deprem! Az önce deprem mi oldu? 23 KASIM 2023 AFAD - KANDİLLİ son depremler listesi! Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep...

Son dakika haberleri... AFAD, merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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MALATYA BATTALGAZİ'DE 5.2'LİK DEPREM!

📍Büyüklük:5.2 (Mw)
📍Yer:Battalgazi (Malatya)
📍Tarih:2023-11-23
📍Saat:17:46:08 TSİ
📍Enlem:38.177 N
📍Boylam:38.559 E
📍Derinlik:6.99 km

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

ADIYAMAN'DA 3.5'LİK DEPREM
Alınan son dakika bilgisine göre Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Malatya'nın Battalgazi'de 5.2'lik deprem! Vatandaşlar korkuyla sokaklara çıktı! Ağlama sesleri kamerada!

6.99 KM DERİNLİKTE
Depremin, saat 17.46'da 6,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.


ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ
Öte yandan merkez üssü Battalgazi olan depremin etkisi çevre illerde hissedildi.

Bakan Yerlikaya'dan deprem sonrası ilk açıklama!




PEŞ PEŞE SALLANDI!
Battalgazi'deki ilk depremin ardından saat 17.49'da 4,7 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Depremin, 6,36 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.



VALİLİK'TEN AÇIKLAMA!
Malatya Valisi Ersin Yazıcı, X hesabından yaptığı açıklamada, "Battalgazi ilçemizde meydana gelen 5,2 ve 4,7 büyüklüğündeki depremler sonrası kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Bu arada, depremin hemen ardından ev ve iş yerlerinden çıkan çok sayıda vatandaşın sokak ve meydanlarda bekleyişi devam ediyor.




BAKAN YERLİKAYA: SAHA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin yaptığı paylaşımda, Battalgazi'de 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmalarına başladığını bildirdi.



Gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Yerlikaya, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.



AFAD: AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR
Öte yandan AFAD'dan yapılan açıklamada da depremler sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığı bildirildi.



BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, "Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş Sağlık Afet Koordinasyon Merkezleri ile (SAKOM) görüşülerek depremin hissedildiği bilgisi alınmış, bölgeyi taramak için ambulans ekipleri görevlendirilmiştir. Bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

MALATYA BELEDİYESİNDEN KONAKLAMA İMKANI
Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yapılan saha taramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını kaydetti. Başkan Gürkan vatandaşların hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarı yaparak, spor salonlarında ve belediyenin belirlediği mekanlarda konaklama imkanı sağlanacağını belirtti.

GÜDER: ART ARDA İKİ DEPREM VATANDAŞLARI TEDİRGİN ETTİ
Depremin merkez üssü Battalgazi İlçe Belediye Başkanı Osman Güder, art arda yaşanan iki depremin vatandaşları tedirgin ettiğini söyledi. Osman Güder, "İnsanları şu anda konutlarından, iş yerlerinden dışarı çıktılar, telaşlı şekilde bekliyorlar. Bezlerde teskin etmeye çalışıyoruz. 3 dakika arayla iki deprem olması insanları tedirgin etti. Herhangi bir yıkım ve can kaybının olmadığı haberini aldık. Muhtarlarla irtibat halindeyiz. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadık, umarım bundan sonra da ulaştığımız yerlerden olumsuz haber almayız" dedi. Başkan Güder, 6 Şubat depremlerinde hasar alan binalarda oturanlara yaptığı uyarıda ise, "şu anda orta hasarlı binalara girmeleri kesinlikle yasaklandı. Tekrar ediyorum. Orta hasarlı binalarda oturanlar kesinlikle evlerine girmemeleri gerekiyor. Şu anki süreçte az hasarlı binalarda oturanların da biraz da beklenmesi gerektiğini ikaz ediyoruz" ifadesini kullandı.

AFAD'DAN UYARI!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), deprem bölgesinde 4,5 ve üzeri artçı depremlerin meydana gelmeye devam ettiği belirtilerek, ağır hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi, riskli binaların çevresinde bulunulmaması uyarısı yapıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgede 4,5 ve üzeri artçı depremlerin meydana gelmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımıza, bölgedeki ağır hasarlı yapılara kesinlikle girmemelerini, riskli binaların çevresinde bulunmamalarını ve resmi birimlerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz." ifadesine yer verildi.



AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ




KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

2023.11.23 17:46:08  38.1387   38.5358        6.1      -.-  5.3  5.3   GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)                         İlksel
2023.11.23 16:57:07  38.1700   39.2177       19.9      -.-  2.2  -.-   ORTACA-GERGER (ADIYAMAN)                          İlksel
2023.11.23 16:11:10  38.1443   27.9158       23.2      -.-  1.5  -.-   YEGENLI-TIRE (IZMIR)                              İlksel
2023.11.23 15:36:02  38.2085   37.8425        2.4      -.-  1.5  -.-   DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel
2023.11.23 15:30:04  38.4220   36.6522        5.0      -.-  1.5  -.-   KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI)                         İlksel
2023.11.23 15:13:40  37.8753   36.1345        4.7      -.-  1.9  -.-   YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)                         İlksel
2023.11.23 14:38:34  38.8270   37.3000        5.0      -.-  2.5  -.-   CAMLICA-GURUN (SIVAS)                             İlksel
2023.11.23 14:33:44  37.9712   36.4595       24.4      -.-  1.6  -.-   TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.11.23 14:21:46  36.5805   35.7403        7.4      -.-  1.5  -.-   ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)                      İlksel
2023.11.23 14:15:58  36.2957   36.1450        9.0      -.-  2.0  -.-   DIKMECE-(HATAY)                                   İlksel
2023.11.23 14:12:55  38.0047   37.6300        8.4      -.-  1.7  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2023.11.23 14:05:06  38.1023   37.2263        7.1      -.-  1.8  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.11.23 14:00:47  36.2322   36.0100        9.1      -.-  2.1  -.-   SELDIREN-SAMANDAG (HATAY)                         İlksel
2023.11.23 13:50:13  40.7190   30.4680       11.3      -.-  2.1  -.-   YAZILI-ERENLER (SAKARYA)                          İlksel
2023.11.23 13:39:46  38.1203   38.3935       19.3      -.-  2.3  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      İlksel
2023.11.23 13:23:28  38.1810   28.7330       12.0      -.-  1.7  -.-   DINDARLI-SARIGOL (MANISA)                         İlksel
2023.11.23 12:37:43  37.8428   36.3882        9.5      -.-  1.8  -.-   KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.11.23 12:36:20  37.2980   31.9038        0.0      -.-  1.7  -.-   SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA)                          İlksel
2023.11.23 12:18:16  39.2303   29.4497       13.1      -.-  1.5  -.-   DUSECEK-EMET (KUTAHYA)                            İlksel
2023.11.23 12:04:37  37.7475   27.3013       11.6      -.-  1.1  -.-   DAVUTLAR-KUSADASI (AYDIN)                         İlksel
2023.11.23 12:03:38  38.4587   38.1983        6.8      -.-  1.6  -.-   SULUKOY-(MALATYA)                                 İlksel
2023.11.23 11:43:04  39.2892   27.6178       17.1      -.-  1.6  -.-   HECIZ-SOMA (MANISA)                               İlksel
2023.11.23 11:24:47  37.9237   27.6310       27.7      -.-  1.4  -.-   BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN)                          İlksel
2023.11.23 10:46:47  39.0418   31.0522       23.6      -.-  1.6  -.-   EMIRIN-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR)                   İlksel
2023.11.23 10:36:27  38.3650   31.7548        6.8      -.-  1.8  -.-   KOKLUCE-TUZLUKCU (KONYA)                          İlksel
2023.11.23 09:58:59  38.0557   37.5123        4.3      -.-  1.8  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.11.23 09:15:43  37.8317   26.8467        5.5      -.-  2.1  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
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