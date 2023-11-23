Gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Yerlikaya, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.
AFAD: AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR
Öte yandan AFAD'dan yapılan açıklamada da depremler sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığı bildirildi.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, "Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş Sağlık Afet Koordinasyon Merkezleri ile (SAKOM) görüşülerek depremin hissedildiği bilgisi alınmış, bölgeyi taramak için ambulans ekipleri görevlendirilmiştir. Bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
MALATYA BELEDİYESİNDEN KONAKLAMA İMKANI
Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yapılan saha taramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını kaydetti. Başkan Gürkan vatandaşların hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarı yaparak, spor salonlarında ve belediyenin belirlediği mekanlarda konaklama imkanı sağlanacağını belirtti.
GÜDER: ART ARDA İKİ DEPREM VATANDAŞLARI TEDİRGİN ETTİ
Depremin merkez üssü Battalgazi İlçe Belediye Başkanı Osman Güder, art arda yaşanan iki depremin vatandaşları tedirgin ettiğini söyledi. Osman Güder, "İnsanları şu anda konutlarından, iş yerlerinden dışarı çıktılar, telaşlı şekilde bekliyorlar. Bezlerde teskin etmeye çalışıyoruz. 3 dakika arayla iki deprem olması insanları tedirgin etti. Herhangi bir yıkım ve can kaybının olmadığı haberini aldık. Muhtarlarla irtibat halindeyiz. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadık, umarım bundan sonra da ulaştığımız yerlerden olumsuz haber almayız" dedi. Başkan Güder, 6 Şubat depremlerinde hasar alan binalarda oturanlara yaptığı uyarıda ise, "şu anda orta hasarlı binalara girmeleri kesinlikle yasaklandı. Tekrar ediyorum. Orta hasarlı binalarda oturanlar kesinlikle evlerine girmemeleri gerekiyor. Şu anki süreçte az hasarlı binalarda oturanların da biraz da beklenmesi gerektiğini ikaz ediyoruz" ifadesini kullandı.
AFAD'DAN UYARI!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), deprem bölgesinde 4,5 ve üzeri artçı depremlerin meydana gelmeye devam ettiği belirtilerek, ağır hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi, riskli binaların çevresinde bulunulmaması uyarısı yapıldı.
AFAD'dan yapılan açıklamada, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgede 4,5 ve üzeri artçı depremlerin meydana gelmeye devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Vatandaşlarımıza, bölgedeki ağır hasarlı yapılara kesinlikle girmemelerini, riskli binaların çevresinde bulunmamalarını ve resmi birimlerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz." ifadesine yer verildi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!
2023.11.23 17:46:08 38.1387 38.5358 6.1 -.- 5.3 5.3 GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.23 16:57:07 38.1700 39.2177 19.9 -.- 2.2 -.- ORTACA-GERGER (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.23 16:11:10 38.1443 27.9158 23.2 -.- 1.5 -.- YEGENLI-TIRE (IZMIR) İlksel
2023.11.23 15:36:02 38.2085 37.8425 2.4 -.- 1.5 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.11.23 15:30:04 38.4220 36.6522 5.0 -.- 1.5 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.11.23 15:13:40 37.8753 36.1345 4.7 -.- 1.9 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.11.23 14:38:34 38.8270 37.3000 5.0 -.- 2.5 -.- CAMLICA-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.11.23 14:33:44 37.9712 36.4595 24.4 -.- 1.6 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.23 14:21:46 36.5805 35.7403 7.4 -.- 1.5 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.11.23 14:15:58 36.2957 36.1450 9.0 -.- 2.0 -.- DIKMECE-(HATAY) İlksel
2023.11.23 14:12:55 38.0047 37.6300 8.4 -.- 1.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.11.23 14:05:06 38.1023 37.2263 7.1 -.- 1.8 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.23 14:00:47 36.2322 36.0100 9.1 -.- 2.1 -.- SELDIREN-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.11.23 13:50:13 40.7190 30.4680 11.3 -.- 2.1 -.- YAZILI-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.11.23 13:39:46 38.1203 38.3935 19.3 -.- 2.3 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.11.23 13:23:28 38.1810 28.7330 12.0 -.- 1.7 -.- DINDARLI-SARIGOL (MANISA) İlksel
2023.11.23 12:37:43 37.8428 36.3882 9.5 -.- 1.8 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.23 12:36:20 37.2980 31.9038 0.0 -.- 1.7 -.- SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2023.11.23 12:18:16 39.2303 29.4497 13.1 -.- 1.5 -.- DUSECEK-EMET (KUTAHYA) İlksel
2023.11.23 12:04:37 37.7475 27.3013 11.6 -.- 1.1 -.- DAVUTLAR-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2023.11.23 12:03:38 38.4587 38.1983 6.8 -.- 1.6 -.- SULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.11.23 11:43:04 39.2892 27.6178 17.1 -.- 1.6 -.- HECIZ-SOMA (MANISA) İlksel
2023.11.23 11:24:47 37.9237 27.6310 27.7 -.- 1.4 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.11.23 10:46:47 39.0418 31.0522 23.6 -.- 1.6 -.- EMIRIN-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.11.23 10:36:27 38.3650 31.7548 6.8 -.- 1.8 -.- KOKLUCE-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2023.11.23 09:58:59 38.0557 37.5123 4.3 -.- 1.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.23 09:15:43 37.8317 26.8467 5.5 -.- 2.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel