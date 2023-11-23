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Siber korsanlar bu şifreleri bir saniyede kırıyor! Bu şifreleri sakın kullanmayın! Tüm hesaplarınızı ele geçirebilirler

Siber güvenlik, günümüzde bireyler ve şirketler için hayati bir öneme sahip. Dijital dünyada varlık gösteren herkes, kişisel ve kurumsal bilgilerini korumak adına bilinçli adımlar atmak zorunda. Bu bağlamda, güçlü şifreler kullanmak, hesap güvenliğinin temel taşlarından biridir. Ancak bazı şifreler, hesaplarınızın kolayca ele geçirilmesine yol açabilir. Siber güvenlik konusunda ilk adım, zayıf şifrelerden kaçınmaktır. Bu tür şifreler, siber saldırganların kolayca tahmin edebileceği ya da kırabileceği cinstendir. Güvenliğinizi sağlamak için karmaşık ve tahmin edilmesi zor şifreler tercih etmelisiniz. İşte, kesinlikle kullanmamanız gereken şifreler hakkında önemli bilgiler.

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Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 08:26 Güncelleme 23 Kasım 2023, 08:26
Siber korsanlar bu şifreleri bir saniyede kırıyor! Bu şifreleri sakın kullanmayın! Tüm hesaplarınızı ele geçirebilirler

Günümüz dijital çağında, siber güvenlik her zamankinden daha büyük bir önem taşıyor. Ancak, birçok kişi hala güvenli şifre oluşturmanın kritik önemini tam olarak kavramış değil.Türkiye'de en çok kullanılan şifreler ise ortaya çıktı. Uzmanlara göre, basit şifreler dijital hesapları savunmasız hale getiriyor ve siber saldırılara davetiye çıkarıyor. İşte Türkiye'de en çok kullanılan o kolay şifreler...

İnternet kullanıcılarının hesaplarını korumak adına önemli bir araç olan şifreler, maalesef birçok kullanıcı tarafından yeterince dikkatli bir şekilde seçilmiyor. Şifre yöneticisi Nordpass, beşinci kez yayınladığı yıllık en çok kullanılan şifreler listesinde Türkiye'den örnekleri de paylaştı.

Nordpass, dünyanın dört bir yanından topladığı 4,3 terabyte veriyi analiz ederek elde ettiği sonuçlara göre, Türkiye'de en yaygın kullanılan şifre "123456" olarak belirlendi. Bu şifreyi sırasıyla "123456789", "12345678", "123123" ve "000000" gibi basit şifreler takip etti. Uzmanlar, bu tür şifrelerin siber korsanlar tarafından bir saniyeden kısa bir sürede kırılabileceği konusunda uyarıyor.

Nordpass, şifre gücünü platform kategorilerine göre incelediğinde ise video platformlarında kullanılan şifrelerin en zayıf olduğunu belirledi. Film, dizi ve belgesel paylaşım platformlarında kullanılan şifrelerin yüzde 89,8'i siber korsanlar tarafından kolayca kırılabilir nitelikte. Bu platformlarda en çok tercih edilen şifreler arasında yine "123456", "123456789" ve "12345678" dikkat çekiyor.

İŞTE TÜRKİYE'DE EN ÇOK KULLANILAN ŞİFRELER

🔒 123456
🔒 123456789
🔒 admin
🔒 12345
🔒 12345678

🔒 123123
🔒 123321
🔒 turktelekom
🔒 asd123
🔒 superonline
🔒 123123123
🔒 1234567890

🔒 1234567
🔒 111111
🔒 123456789a
🔒 1q2w3e4r
🔒 yenisey
🔒 asdasd
🔒 12345678910
🔒 121212

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