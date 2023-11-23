Siber korsanlar bu şifreleri bir saniyede kırıyor! Bu şifreleri sakın kullanmayın! Tüm hesaplarınızı ele geçirebilirler

Günümüz dijital çağında, siber güvenlik her zamankinden daha büyük bir önem taşıyor. Ancak, birçok kişi hala güvenli şifre oluşturmanın kritik önemini tam olarak kavramış değil.Türkiye'de en çok kullanılan şifreler ise ortaya çıktı. Uzmanlara göre, basit şifreler dijital hesapları savunmasız hale getiriyor ve siber saldırılara davetiye çıkarıyor. İşte Türkiye'de en çok kullanılan o kolay şifreler...

İnternet kullanıcılarının hesaplarını korumak adına önemli bir araç olan şifreler, maalesef birçok kullanıcı tarafından yeterince dikkatli bir şekilde seçilmiyor. Şifre yöneticisi Nordpass, beşinci kez yayınladığı yıllık en çok kullanılan şifreler listesinde Türkiye'den örnekleri de paylaştı.

Nordpass, dünyanın dört bir yanından topladığı 4,3 terabyte veriyi analiz ederek elde ettiği sonuçlara göre, Türkiye'de en yaygın kullanılan şifre "123456" olarak belirlendi. Bu şifreyi sırasıyla "123456789", "12345678", "123123" ve "000000" gibi basit şifreler takip etti. Uzmanlar, bu tür şifrelerin siber korsanlar tarafından bir saniyeden kısa bir sürede kırılabileceği konusunda uyarıyor.