SON DAKİKA I Siirt’te maden ocağında göçük meydana geldi! 3 işçi hayatını kaybetti: Kimlikleri belli oldu

Vali Kızılkaya, hayatını kaybeden işçiler için Allah'tan rahmet, yaralı işçiler için şifa diledi.

Konuyu takip ettiklerini belirten Kızılkaya, "Şu anda arkadaşlarımızın bize vermiş olduğu bilgiye göre maden sahasında gerekli diğer tedbirler alınmış, herhangi bir tehlike arz eden durum söz konusu değildir. Tekrar geçmiş olsun diyorum." ifadesini kullandı.

Fotoğrafta: Orhan Gültekin

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Siirt'in Şirvan ilçesi Maden köyündeki özel şirkete ait bakır madeninde meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçilerin Giresun nüfusuna kayıtlı Zekai Can Çalık (32), Siirt nüfusuna kayıtlı Orhan Gültekin (26) ve İzmir nüfusuna kayıtlı Emre Gökduman (24) olduğu belirtildi.