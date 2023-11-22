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SON DAKİKA I Siirt'te maden ocağında göçük meydana geldi! 3 işçi hayatını kaybetti: Kimlikleri belli oldu

Son dakika haberleri... Siirt'in Şirvan ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalanların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Olayda 3 işçi hayatını kaybetti. 2 işçi kurtarıldı. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca maden ocağında meydana gelen göçüğe ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Y.K, A.T. ve D.A. gözaltına alındı. Öte yandan madende hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.

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Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 05:15 Güncelleme 23 Kasım 2023, 11:04
SON DAKİKA I Siirt’te maden ocağında göçük meydana geldi! 3 işçi hayatını kaybetti: Kimlikleri belli oldu

Siirt'in Şirvan ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte, 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

Maden ocağında göçük

Şirvan ilçesinin Maden köyünde özel bir bakır madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, maden ocağında yürütülen kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.

Kızılkaya, yaptığı açıklamada, maden ocağında 01.25 sıralarında göçük meydana geldiğini söyledi.

Kızılkaya, "Eti Bakır maden sahasındaki ocakta yaşanan göçüğe 5 işçi arkadaşımız maruz kalmıştır. 5 işçi kardeşimizden 2'si hafif yaralı olarak kurtulmuş ancak diğer 3 kardeşimiz maalesef vefat etmişlerdir." dedi.

Vali Kızılkaya, hayatını kaybeden işçiler için Allah'tan rahmet, yaralı işçiler için şifa diledi.

Konuyu takip ettiklerini belirten Kızılkaya, "Şu anda arkadaşlarımızın bize vermiş olduğu bilgiye göre maden sahasında gerekli diğer tedbirler alınmış, herhangi bir tehlike arz eden durum söz konusu değildir. Tekrar geçmiş olsun diyorum." ifadesini kullandı.

Fotoğrafta: Orhan Gültekin

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Siirt'in Şirvan ilçesi Maden köyündeki özel şirkete ait bakır madeninde meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçilerin Giresun nüfusuna kayıtlı Zekai Can Çalık (32), Siirt nüfusuna kayıtlı Orhan Gültekin (26) ve İzmir nüfusuna kayıtlı Emre Gökduman (24) olduğu belirtildi.

Fotoğrafta: Zekai Can Çalık

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Orhan Gültekin'in cenazesi, kent merkezindeki Zevye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Fotoğrafta: Emre Gökduman

Emre Gökduman'ın cenazesinin İzmir'e, Zekai Can Çalık'ın ise Giresun'a gönderileceği belirtildi. Yaralı 2 işçinin tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.

Yaralılar, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca maden ocağında meydana gelen göçüğe ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Y.K, A.T. ve D.A. gözaltına alındı.

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