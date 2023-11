Zonguldak’ta batan ’Kafkametler’ isimli geminin mürettebatı eşine böyle veda etmiş: Çocuklara dikkat et...

Özel, "Saat 14.00'e kadar konuştuk. Bana 'Çocuklara dikkat et, hakkını helal et' dedi. Bana fırtınaya yakalandıklarını söyledi. Dalga var şu an, çok zor durumdayım, gemi yatıp yatıp kalkıyor. Çocuklarıma iyi bak, hakkını helal et' dedi. Bu eşimle yaptığımız son görüşme oldu" ifadesini kullandı.

İZİNE GELECEKTİ...

Eşinin yakın zamanda izine geleceğini söyleyen Ayşe Özel, "İzine gelecekti. Gün sayıyorduk, bir an önce sağ salim gelsin, başka bir şey istemiyorum. Geminin fırtınaya rağmen sefere çıkarılmasında da bir ihmal olduğunu düşünüyorum" diye ağladı.