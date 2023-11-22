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Zonguldak'ta batan 'Kafkametler' isimli geminin mürettebatı eşine böyle veda etmiş: Çocuklara dikkat et...

Zonguldak'ta önceki gün yaşanan fırtına nedeniyle Kafkametler adlı kuru yük gemisiyle irtibat kopmuştu. Yapılan çalışmalar sonucunda geminin battığı, tespit edilerek kayıp 11 personeli arama çalışması başlatılmıştı. Olaya ilişkin yeni detalar ortaya çıkmaya devam ederken, gemide 2. Makinist olan Göksel Özel'in eşine gönderdiği son mesaj ise yürekleri dağladı.

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Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 14:40 Güncelleme 22 Kasım 2023, 14:58
Zonguldak’ta batan ’Kafkametler’ isimli geminin mürettebatı eşine böyle veda etmiş: Çocuklara dikkat et...

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde limanın hemen dışında fırtınaya yakalanan ve irtibat kesilen Kafkametler isimli kuru yük gemisini ve kayıp 11 personelini arama çalışmaları, 4 gündür devam ederken, dün gemide aşçı olarak görev yapan Metin Usta'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Usta'nın cansız bedeninin bulunmasının ardından gemide görevli personelin aileleri, gelecek haberleri endişeyle beklemeye başladı.

Gemide 2. makinist olarak görev yapan Göksel Özel'in Mersin'deki evinde de gözyaşı bir an olsun durmadı. Kocasıyla son olarak cumartesi günü saat 13.00'te telefonda görüştüğünü belirten Özel'in eşi Ayşe Özel, gözyaşları içinde son konuşmalarını anlattı.

Özel, "Saat 14.00'e kadar konuştuk. Bana 'Çocuklara dikkat et, hakkını helal et' dedi. Bana fırtınaya yakalandıklarını söyledi. Dalga var şu an, çok zor durumdayım, gemi yatıp yatıp kalkıyor. Çocuklarıma iyi bak, hakkını helal et' dedi. Bu eşimle yaptığımız son görüşme oldu" ifadesini kullandı.

İZİNE GELECEKTİ...
Eşinin yakın zamanda izine geleceğini söyleyen Ayşe Özel, "İzine gelecekti. Gün sayıyorduk, bir an önce sağ salim gelsin, başka bir şey istemiyorum. Geminin fırtınaya rağmen sefere çıkarılmasında da bir ihmal olduğunu düşünüyorum" diye ağladı.

"BABAMIZI ÇOK ÖZLEDİK"
Babalarına bir an önce kavuşmak istediklerini belirten çocukları Fırat ve Asya Özel ise, "Babamızı çok özledik, çok seviyoruz. Umarız bir an önce sağ salim kavuşuruz" ifadelerini kullandı.

"BABA BU GEMİ BATAR" DEMİŞ!
Baba Sıtkı Özel de, "Kaza öncesi oğlum ile telefonda konuştuk. Baba bu gemi yarım saat 1 saate kalmaz batar. Çünkü deniz çok dalgalı, fırtına var. Dalga boyu 6-7 metre. Hepimiz çok bitkin durumdayız. Ben de kamarada uzandım, kalkacak halim yok' dedi.

Bu sırada geminin sirenleri çaldı. Bana 'galiba yangın var' dedi, kapattı. Bir süre sonra tekrar aradı, 'herkesi güverteye çıkarıyorlar, gemiyi terk edeceğiz galiba, hakkınızı helal edin' dedi. O son konuşmamız oldu, ben aradım ama ulaşamadım" dedi.

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