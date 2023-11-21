En son 2006 yılında yaşanmıştı: İstanbul’da FELAKET yaşanacak! KAR YAĞIŞI o gün başlıyor! Atkı, mont, eldiven ne varsa çıkarın

Son dakika kar haberlerine göre, Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, hızla yerini fırtına ve soğuk hava koşullarına bırakıyor. Birçok kentte sezonun ilk karı düşerken, vatandaşlar kar yağan illeri ve kar kalınlıklarını merakla takip ediyor. Kışın gelişini müjdeleyen ilk kar yağışı, İstanbul'u 17 yıl aradan sonra kasım ayında beyaza bürüdü. Özellikle son yılların en sert kışı için il il uyarı yapıldı. İstanbul kar yağışı için ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarih verdi. İşte İstanbul kar yağışı ve güncel hava durumu...