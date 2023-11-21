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En son 2006 yılında yaşanmıştı: İstanbul'da FELAKET yaşanacak! KAR YAĞIŞI o gün başlıyor! Atkı, mont, eldiven ne varsa çıkarın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde beklenen olumsuz hava koşulları hakkında vatandaşlara önemli uyarılarda bulunuyor. Özellikle İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili detaylar netleşirken, vatandaşların bu hava koşullarına karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye'nin birçok bölgesinde olumsuz hava koşullarının etkili olacağı öngörülüyor. Bu koşullar arasında yoğun kar yağışı, şiddetli rüzgar ve buzlanma gibi hava olayları bulunuyor. Vatandaşlar, bu hava koşullarının oluşturabileceği risklere karşı uyarılıyor. İşte bu konuda bilinmesi gereken detaylar.

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 08:38 Güncelleme 21 Kasım 2023, 08:38
En son 2006 yılında yaşanmıştı: İstanbul’da FELAKET yaşanacak! KAR YAĞIŞI o gün başlıyor! Atkı, mont, eldiven ne varsa çıkarın

Son dakika kar haberlerine göre, Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, hızla yerini fırtına ve soğuk hava koşullarına bırakıyor. Birçok kentte sezonun ilk karı düşerken, vatandaşlar kar yağan illeri ve kar kalınlıklarını merakla takip ediyor. Kışın gelişini müjdeleyen ilk kar yağışı, İstanbul'u 17 yıl aradan sonra kasım ayında beyaza bürüdü. Özellikle son yılların en sert kışı için il il uyarı yapıldı. İstanbul kar yağışı için ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarih verdi. İşte İstanbul kar yağışı ve güncel hava durumu...

İSTANBUL'DA KAR İÇİN TARİH VERİLDİ!

İstanbul'da hafta sonu yaşanan kısa süreli kar yağışı, 2016'dan bu yana kasım ayında görülen ilk kar yağışı olarak kayıtlara geçti.

Ancak, çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor olmasına rağmen, Meteoroloji'nin haritasına göre Pazar günü tekrar kar yağışı bekleniyor.

Kar kalınlığının 7-8 santimetreyi bulması bekleniyor.

17 YIL SONRA BİR İLK

Karayel fırtınası nedeniyle İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde günlük hayat olumsuz etkilendi.

Uzmanlar, şiddetli yağış ve fırtına konusunda günlerdir uyarılarda bulunmuştu, ve bu uyarılar gerçeğe dönüşerek kenti etkiledi. Kar yağışı özellikle yüksek kesimleri, Aydos Ormanı, Çamlıca Tepesi, Başakşehir gibi lokasyonları yoğun bir şekilde etkiledi.

İstanbul'da kasım ayında en son 17 yıl önce yaşanan bir meteorolojik olay olarak kaydedildi.

KAR YAĞAN İLLER NERESİ?

Karabük
Düzce
Bingöl
Aksaray
Bursa
Kütahya

Bolu
Ankara
Kocaeli
Muğla
İstanbul (Kartal, Pendik, Aydos Tepesi)
Çanakkale

Van
Hakkari

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