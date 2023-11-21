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Eğer bunun kokusunu alabiliyorsanız: 1 dakikada Alzheimer testi! ABD'li uzmanlar açıkladı!

Alzheimer hastalığının erken teşhisi, tedavinin etkinliği açısından hayati öneme sahiptir. Artık, bu ciddi sağlık sorununu evde kolayca yapabileceğiniz bir testle erkenden tespit etmek mümkün. Evde uygulanabilen bu basit test, Alzheimer hastalığının ilk belirtilerini anlamada önemli bir adım olabilir. İşte bu testin detayları ve nasıl uygulanacağına dair bilgiler. Alzheimer hastalığı, genellikle hafıza kaybı ile başlar ve zamanla kişinin günlük aktivitelerini gerçekleştirmesini zorlaştırır. Erken teşhis, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak ve yaşam kalitesini artırmak için önemlidir. Bu amaçla geliştirilen evde uygulanabilen test, bazı temel kognitif fonksiyonları değerlendirir.

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 08:20 Güncelleme 21 Kasım 2023, 08:20
Eğer bunun kokusunu alabiliyorsanız: 1 dakikada Alzheimer testi! ABD’li uzmanlar açıkladı!

Son günlerde dikkat çeken bir evde uygulanabilen test, Alzheimer şüphesi taşıyan bireyler için umut ışığı olabilir. Bilim insanları, bu testin basitliği ve hafızayı değerlendirmek adına kullanılabilirliği ile öne çıkıyor. Bu teste göre dakikalar içerisinde alzheimer hastası olup olmadığınızı anlayabilirsiniz. Test, genellikle birkaç basit görev ve sorudan oluşur. Bu görevler, dikkat, hafıza, dil becerileri ve problem çözme yeteneklerini ölçmeye yöneliktir. Örneğin, testin bir bölümünde, kişiden belirli bir kelimeyi hatırlaması veya belirli bir nesnenin adını hatırlayıp söylemesi istenebilir. Diğer bir bölümde, basit matematiksel işlemler yapması veya belirli bir deseni takip etmesi gerekebilir.

DAKİKALAR İÇERİSİNDE TEST ET!

Amerikalı uzmanlar, Alzheimer hastalığına dair erken teşhisin, kişinin koku alma yeteneğiyle ilişkilendirilebileceğini belirtiyor. Yapılan açıklamaya göre, düşük maliyetli ve evde kolayca uygulanabilen "Fıstık Ezmesi Testi" kokusunu alabilenlere umut ışığı oluyor.

FISTIK EZMESİ KOKLAMAK YETERLİ!

Bu basit testte, araştırmacılar kişiden gözlerini, ağzını ve bir burun deliğini kapatmasını istiyor. Ardından, küçük bir kap fıstık ezmesi açarak kişinin kokuyu alana kadar giderek yaklaşıyorlar.

Mesafe ölçüldükten sonra 90 saniye bekleniyor ve işlem diğer burun deliği ile tekrarlanıyor.

ZOR KOKU ALIYORSA DİKKAT!

Alzheimer hastalığına sahip bireylerde yapılan test sonuçları, fıstık ezmesi kabının sol burun deliğine sağ burun deliğinden ortalama 10 santimetre daha yaklaştırılması gerektiğini ortaya koyuyor.

UZMANLAR ONAYLADI

Dejeneratif beyin hastalıkları uzmanı Dylan Wint, araştırmayı yorumlarken, "Bu çalışma çok ilginç bir kısmı" diyerek, Alzheimer'a bağlı beyin küçülmesinin genellikle temporal lobun ilk dejenere olduğu sol tarafta başladığını gösteren pek çok araştırma bulunduğunu belirtiyor.

Fıstık Ezmesi Testi, evde kolayca uygulanabilen bir yöntem olarak ön plana çıkıyor. Evinizde bu testi uygulamak için tek yapmanız gereken bir kutu fıstık ezmesi edinmek ve koklamak.

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