Eğer bunun kokusunu alabiliyorsanız: 1 dakikada Alzheimer testi! ABD’li uzmanlar açıkladı!

Son günlerde dikkat çeken bir evde uygulanabilen test, Alzheimer şüphesi taşıyan bireyler için umut ışığı olabilir. Bilim insanları, bu testin basitliği ve hafızayı değerlendirmek adına kullanılabilirliği ile öne çıkıyor. Bu teste göre dakikalar içerisinde alzheimer hastası olup olmadığınızı anlayabilirsiniz. Test, genellikle birkaç basit görev ve sorudan oluşur. Bu görevler, dikkat, hafıza, dil becerileri ve problem çözme yeteneklerini ölçmeye yöneliktir. Örneğin, testin bir bölümünde, kişiden belirli bir kelimeyi hatırlaması veya belirli bir nesnenin adını hatırlayıp söylemesi istenebilir. Diğer bir bölümde, basit matematiksel işlemler yapması veya belirli bir deseni takip etmesi gerekebilir.