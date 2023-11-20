Ne işe yaradığını bilmeyenler şaşıp kalıyor: Zeytin çekirdeğini bir daha asla çöpe atmayacaksınız!

2. MİDE YANMALARINI AZALTIR:
Mide iç yüzeyini güçlendiren zeytin çekirdeği, mide yanmalarını azaltabilir. Bu özelliği, mide problemleri yaşayanlar için doğal bir destek olabilir.
3. KOLESTROL DÜZEYİNİ DÜŞÜRÜR:
Zeytin çekirdeği, kötü kolestrolü düşürebilir, bu da kalp sağlığını olumlu yönde etkileyebilir.
4. BAĞIRSAK SAĞLIĞINI DESTEKLER:
Selülozu eriten enzim aktivasyonunu sağlayarak, zeytin çekirdeği bağırsak sağlığını destekler ve sindirim sisteminin güçlenmesine yardımcı olabilir.
5. MİDE PROBLEMLERİNE KARŞI ETKİLİ:
Ülser, gastrit gibi mide problemlerine karşı da etkili bir çözüm olabilir.
6. KANSEROJEN HÜCRE OLUŞUMU RİSKİNİ AZALTIR:
Zeytin çekirdeği, prostat ve basur gibi sorunları engellerken, aynı zamanda kanserojen hücre oluşumu riskini azaltabilir.
7. DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:
Uzmanlar, zeytin çekirdeğinin doğal yapısının değiştirildiği, işlendiği ürünlerin sağlık faydası sağlamadığını vurguluyor. Bu nedenle, doğallığı bozulmamış, işlenmemiş zeytin çekirdeklerinin tercih edilmesi öneriliyor. Ayrıca, herhangi bir sağlık sorunu olanların doktorlarına danışmaları önemlidir.
ÇAY
Zeytin çekirdeğinden çay yapabilirsiniz. Birkaç çekirdeği kaynar suya ekleyip demleyerek zeytin çekirdeği çayını elde edebilirsiniz. Bu çay, antioksidanlar ve diğer faydalı bileşenleri içerir.
TOZ FORMDA KULLANIM
Zeytin çekirdeklerini öğütüp toz haline getirebilirsiniz. Bu tozu smoothie'lere, yoğurtlara veya içeceklerinize ekleyerek tüketebilirsiniz.