Optik yanılsamalar, görsel algımızı zorlayan ve düşünce süreçlerimize meydan okuyan ilginç fenomenlerdir. Bu kez, sıradan bir mutfak lavabosunun görüntüsü, gözleri şaşırtan bir optik illüzyonla karşımıza çıkıyor. Görselde suyun bir lavabo deliğine akarken oluşan dönüşü yer alıyor. İlk bakışta, bu görüntü, bir insan gözünü andırıyor gibi görünse de, gerçekte bir göz değil. Beynimizin hızlı tepki verme eğilimi, suyun renk ve şekil uyumuyla yanılsama yaratıyor. Peki ilk bakışta göz gördüyseniz kişiliğinizle ilgili birkaç detay ortaya koyabiliriz. İşte görselde göz gören kişilerin ortak özellliği...