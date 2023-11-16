Kel kafadan bile saç çıkaran doğal formül! %100 denenmiş kesin çözüm önerileri! Saç dökülmesi, saçkıran, egzama, kepek...

Kına Kullanımı: 🌿 Kına, saçları güçlendirmeye ve kırılmayı engellemeye yarar

Marul Maskesi: 🥗 Marul yaprağı püresi ve taze sıkılmış ıspanak suyu karışımını saç derisine uygulayın

Z ey tin veya Hindistan Cevizi Yağı Masajı: 💆‍♀️ Kan dolaşımını hızlandırmak ve saç köklerini canlandırmak için saç derisine masaj yapın

Hindistancevizi Sütü Masajı: 🥥 Hindistancevizi sütü ile saç derisine masaj yapmak gençleştirici ve güçlendirici etki eder

Saç Kurulaması: 🚿 Banyodan sonra saçları hemen kurulamamak, saç dökülmesini önlemeye yardımcı olur

Yumurta ve Zeytinyağı Maskesi: 🥚🍶 Yumurta ve zeytinyağı karışımını saç köklerinden uçlarına kadar uygulayın