Fragman bitti film başlıyor! Aklı olan Pazar günü çıkmasın! İstanbul’a kar uyarısı

🌪 TARİHİ BİR KARAYEL FIRTINASI YAŞANACAK ⚠️ Pazar 04:00-18:00 arasında dikkatli olunmalı.

⚠️ Moto kuryeler trafiğe çıkmamalı.

⚠️ Köprülerden geçen araçlar dikkatli olmalı, tırlar devrilebilir.

⚠️ Ağaç ve çatılar zarar görebilir.

⚠️ Havalimanlarında uçak seferleri iptal edilebilir.

⚠️ İstanbul'un 122 kilometrelik rüzgar rekoru kırılabilir.

⚠️ Tahminlere göre, hamleler İstanbul Havalimanı-Şile arasındaki hatta çok daha yıkıcı olacak.

İSTANBUL'DA YARIN KAR BEKLENİYOR! İstanbul'a yarın 7 ila 9 cm kar örtüsü olacağı iddia edildi. Meteorloji Uzmanı Kerem Ökten konuyla ilgili şuy ifadeleri kullandı; "Almanya modeli onayladı. Yarın İstanbul'da Kar var. Örtü yapacak. Nerelerde? İstanbul'un Karadeniz ve Marmara'ya uzak iç ilçeler var ya! İşte oralarda."

"Fransa modeli napıyor böyle! İstanbul'a yarın 7 ila 9 cm kar örtüsü veriyor. Normalde cimri bir modeldir. Sabah erkenden kalkacağım. Sizlerde foto ve videolar paylaşırsanız sevinirim."