Fragman bitti film başlıyor! Aklı olan Pazar günü çıkmasın! İstanbul’a kar uyarısı

Marmara ve Ege bölgelerinde beklenen fırtına, ulaşımda aksamalara neden olabilir. Özellikle İstanbul'da saatte 110 km'yi bulabilecek fırtına, Meteoroloji'nin "sarı" ve "turuncu" alarm uyarısıyla 72 kentte dikkat çekiyor. İşte gelen uyarılar...
Marmara ve Ege bölgelerinde beklenen fırtına, ulaşımda aksamalara neden olabilir. Özellikle İstanbul'da saatte 110 km'yi bulabilecek fırtına, Meteoroloji'nin "sarı" ve "turuncu" alarm uyarısıyla 72 kentte dikkat çekiyor. İşte gelen uyarılar...
İŞTE SON DAKİKA UYARILARI
❄️ BOLU: Bolu'da yoğun kar yağışı bekleniyor. Sürücüler, özellikle Bolu Dağı geçidinde yer yer 15 santimetreye varan kar örtüsü nedeniyle dikkatli olmalı. Karayolları ekipleri, olası ulaşım sorunlarına karşı hazırlıklı olmalı.
⚠️ANKARA: Yağışlı hava başkente doğru ilerliyor. Bu akşam 18:30-23:00 saatleri arasında beklenen sağanak yağışlar, bazı bölgelerde su baskınlarına yol açabilir. Yarın sabah saatlerinden itibaren ise mevsimin ilk kar taneleriyle karşılaşabilirsiniz.
🌪 TARİHİ BİR KARAYEL FIRTINASI YAŞANACAK
⚠️ Pazar 04:00-18:00 arasında dikkatli olunmalı.
⚠️ Moto kuryeler trafiğe çıkmamalı.
⚠️ Köprülerden geçen araçlar dikkatli olmalı, tırlar devrilebilir.
⚠️ Ağaç ve çatılar zarar görebilir.
⚠️ Havalimanlarında uçak seferleri iptal edilebilir.
⚠️ İstanbul'un 122 kilometrelik rüzgar rekoru kırılabilir.
⚠️ Tahminlere göre, hamleler İstanbul Havalimanı-Şile arasındaki hatta çok daha yıkıcı olacak.
İSTANBUL'DA YARIN KAR BEKLENİYOR!
İstanbul'a yarın 7 ila 9 cm kar örtüsü olacağı iddia edildi. Meteorloji Uzmanı Kerem Ökten konuyla ilgili şuy ifadeleri kullandı;
"Almanya modeli onayladı. Yarın İstanbul'da Kar var. Örtü yapacak. Nerelerde? İstanbul'un Karadeniz ve Marmara'ya uzak iç ilçeler var ya! İşte oralarda."
"Fransa modeli napıyor böyle! İstanbul'a yarın 7 ila 9 cm kar örtüsü veriyor. Normalde cimri bir modeldir. Sabah erkenden kalkacağım. Sizlerde foto ve videolar paylaşırsanız sevinirim."
İSTANBUL'DA 19 KASIM'DA KAR BEKLENEN İLLER
Çatalca,
Esenyurt,
Arnavutköy,
Başakşehir,
Şişli,
Levent,
Maslak,
Kavacık,
Çamlıca,
Göztepe,
Sancaktepe,
Aydos