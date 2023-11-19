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İstanbul şiddetli yağış ve fırtınaya teslim! Şile'de dereler taştı, Garipçe'de binalar zarar gördü, Rumeli Feneri mendireği yıkıldı

İstanbul şiddetli yağış ve fırtınaya teslim oldu. Şile'de şiddetli yağışın etkisiyle derenin taşması sonucu birçok iş yerini su bastı, fırtınada ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi. Garipçe'de kıyıdaki binalar dalgalar nedeniyle hasar gördü. Eyüpsultan’da yoğun yağış nedeniyle çocuk parkının bir kısmının toprağı, alt tarafında bulunan inşaat alanına kaydı. Rumeli Feneri mendireği yıkıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, "Akşam 22'ye kadar yağış devam edecek. Vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor." dedi. Öte yandan Şile'de ilk-orta dereceli okullara bir gün ara verildiği duyuruldu.

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Giriş Tarihi 19 Kasım 2023, 13:45 Güncelleme 20 Kasım 2023, 01:35
İstanbul şiddetli yağış ve fırtınaya teslim! Şile’de dereler taştı, Garipçe’de binalar zarar gördü, Rumeli Feneri mendireği yıkıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın günler öncesinden uyarısını yaptığı fırtına ve yağışlı hava İstanbul'da etkisini gösteriyor.

Kentin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağarken; etkili olan sağanak ve fırtınada birçok iş yerini su bastı, fırtınada ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi.



AFAD ÜLKE GENELİNDEKİ SON DURUMU PAYLAŞTI
AFAD ülke genelindeki son durum hakkında bilgi verdi. AFAD'da yaptığı açıklamada, "Ülke genelinde devam eden fırtına ve yoğun yağışlar nedeniyle, çok sayıda ilimizde su baskını, toprak kayması ve mahsur kalma olayları meydana gelmiştir. Ekiplerimizin sahadaki müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir" denildi.



AFAD'ın yaptığı açıklamanın tamamında şu ifadelere er verildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre; 20 Kasım 2023 tarihlerinde 17 ilimiz için turuncu uyarı, 16 ilimiz için sarı uyarı verilmiştir.

Türkiye genelinde aşırı yağışlar ve fırtına sonucu şu ana kadar toplamda 1.336 ihbar alınmıştır.

Uyarı verilen illerde kuvvetli yağışın sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirilmiştir.

Uyarı verilen illerimizin Valilik ve İl AFAD müdürlüklerine mesaj formu ve SMS ile bilgilendirme yapılmıştır.

Söz konusu turuncu ve sarı uyarı verilen illerden belirli periyotlarla bilgi alınmaktadır.



ZONGULDAK
Yaşanan olumsuz hava ve deniz koşullarına bağlı olarak bölgede aşırı yağış ve fırtına meydana gelmiştir. Olumsuz meteoroloji durumundan 3 gemi etkilenmiştir.

Ereğli'de iki geminin karaya oturduğu ihbarı üzerine AFAD, Sahi Güvenlik Komutanlığı ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilmiş; arama kurtarma çalışmaları süratle başlatılmıştır.

Ekipler tarafından yürütülen yoğun arama kurtarma çalışmaları sonucunda; birinci gemide 12, ikinci gemide 13 olmak üzere;toplam 25 mürettebat kurtarılmıştır.

İçerisinde 12 mürettebat bulunan ve irtibat kesilen bir kargo gemisi ile ilgili çalışmalar aralıksız devam etmektedir.

AFAD Başkanımız Vali Sn. Okay Memiş çalışmaları yerinde koordine etmek üzere bölgeye intikal etmiştir.

İlimiz genelinde 112 Acil Çağrı Merkezine 110 çağrı (çatı uçması, mahsur kalma, heyelan, sel/su baskını ve elektrik kesintisi) ulaşmıştır.

Zonguldak il genelinde sel ve taşkından etkilenen 74 kişi AFAD, İtfaiye ve Jandarma tarafından kurtarılmıştır.

Karadeniz Ereğli İlçesi Cezaevinde sel nedeniyle tedbiren 39 mahkum Düzce L Tipi Cezaevine nakledilmiştir.

Zonguldak Ereğli istikametinde Terzi köyü mevkii Zonguldak yönüne doğru, Karayolları Bakımevi mevkii her iki yöne, Şehitlik mevkiinde Zonguldak yönüne doğru heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılmış, yolu açma çalışmaları devam etmekte olduğu bilgisi alınmıştır.

Zonguldak Ankara yolu Dorukhan Tüneli Mengen mevkiinde tır ve yola ağaç devrilmesi sonucu ulaşıma 2 saat kapanmış, şu an itibarıyla Zonguldak Ankara yolu açılmıştır.



İSTANBUL
18.11.2023 tarihinde İstanbul il genelinde meydana gelen aşırı yağışlar sonucu, 112 Acil Çağrı Merkezine ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi komuta merkezine çok sayıda ihbar (su baskını, göllenme, rögar taşması, yol çökmesi, ağaç devrilmesi, direk, tabela devrilmesi, tehlike arz eden parça vb.) ulaşmıştır.

Alınan ihbarlara ekipler tarafından müdahale çalışmaları devam etmektedir.

Aşırı yağışlar ve fırtına sebebiyle Bursa ve Bandırma seferleri karşılıklı olarak, deniz otobüsleri Eminönü- Mudanya, Eminönü Armutlu, Mudanya-Sirkeci seferleri iptal edilmiştir.

İDO deniz otobüsleri seferleri ve BUDO deniz otobüs seferleri iptal edilmiştir.



İZMİR
18.11.2023 tarihinde İzmir il genelinde aşırı yağışlar sonucu su baskınları meydana geldiği öğrenilmiştir.

İzmir İl AFAD'dan alınan bilgiye göre 265 su baskını, 5 ağaç devrilmesi, 3 çatı uçması ve 1 istinat duvarı
yıkılması olmak üzere 274 ihbar alınmıştır.

Meydana gelen su baskınlarına İzmir İl AFAD ve İtfaiye ekiplerince müdahale edilmektedir.

Yağış ve fırtına sebebiyle gün içinde ulaşımda yaşanan aksaklıklar giderilmiş olup vapur ve feribot
seferlerine tekrar başlanıldığı bildirilmiştir.



MANİSA
18.11.2023 tarihinde Manisa il genelinde meydana gelen aşırı yağışlar sonucu su baskını meydana gelmiş, Manisa İl AFAD'dan alınan bilgiye göre toplamda 20 ihbar alınmıştır.

Meydana gelen su baskınlarına Manisa İl AFAD ve İtfaiye ekiplerince müdahale edilmektedir.



AYDIN
18.11.2023 tarihinde Aydın il genelinde aşırı yağışlar ve fırtına sonucu su baskını, toprak kayması, ağaç devrilmesi ve çatı uçması meydana geldiği bildirilmiştir.

Aydın İl AFAD'dan alınan bilgiye göre toplam 10 ihbar alınmıştır.

Meydana gelen su baskınlarına Aydın İl AFAD, İtfaiye, Jandarma, Karayolları ve Belediye ekiplerince
müdahale edilmektedir.



BALIKESİR
18.11.2023 tarihinde Balıkesir il genelinde aşırı yağışlar ve fırtına sonucu su baskını, çatı uçması ve mahsur kalma meydana geldiği öğrenilmiştir.

Balıkesir İl AFAD'dan alınan bilgiye göre 176 su baskını, 13 araç zararı ve 2 çatı uçması olmak üzere toplam 191 ihbar alınmıştır.

Söz konusu olaylara Balıkesir İl AFAD, İtfaiye, BASKİ, Jandarma ve Emniyet ekiplerince müdahale edilmektedir.

Bahçelievler mahallesinde bulanan bir evin zemin katını su basması sonucu 3 vatandaşımız mahsur kalmış olup, Balıkesir İl AFAD ve İtfaiye ekiplerince sağ olarak kurtarıldıkları bildirilmiştir.



MERSİN
18.11.2023 tarihinde Mersin il genelinde aşırı yağışlar sonucu su baskınları meydana gelmiştir.

Mersin İl AFAD'dan alınan bilgiye göre 292 su baskını, 2 yıldırım düşmesi, 1 çatı uçması, 7 ağaç devrilmesi, 1 trafik kazası ve 9 toprak kayması olmak üzere toplam 312 ihbar alınmıştır.

Meydana gelen su baskınlarına Mersin İl AFAD, İtfaiye, MESKİ, Karayolları ve Belediye ekiplerince müdahale edilmektedir.

Yağışlar sebebiyle toprak kayması meydana gelen yolların Karayolları ekiplerince ulaşıma açıldığı bildirilmiştir.



KOCAELİ
18.11.2023 tarihinde Kocaeli il genelinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen su baskınları nedeniyle 343 ihbar alınmıştır.

Meydana gelen su baskınlarına Kocaeli İl AFAD, İtfaiye ve Belediye ekiplerince müdahale edilmektedir.

19.11.2023 tarihinde Kocaeli ilinde lokal bazlı, yer yer kuvvetli sağanak yağış nedeniyle su baskını/taşkını, logar taşması, mazgal tıkanıklığı olayları meydana geldiği öğrenilmiştir.

Kandıra Kurtyeri Deresinin taşması sonucu mahsur kalan 6 vatandaşın tahliyesi gerçekleştirilmiştir.



HATAY
19.11.2023 tarihinde Hatay il genelinde aşırı yağışlar nedeniyle 30 ihbar alınmıştır.

Su baskını meydana gelen konteyner kentlere Hatay İl AFAD ve İtfaiye ekiplerinin sevk edildiği
bildirilmiştir.



ADIYAMAN
18.11.2023 tarihinde aşırı yağış ve fırtına sonucu 2 konteyner kentte su baskını olduğu bildirilmiş olup müdahale çalışmalarına devam edilmektedir.

19.11.2023 tarihinde Adıyaman Samsat ilçesi Taşkuyu köyünde 1 vatandaşın çadırının çöktüğü ve tahliyesinin yapıldığı bilgisi alınmıştır.

MALATYA
19.11.2023 tarihinde Malatya il genelinde bulunan konteyner kentlerde 4 konteyner su basması, 3 tane çatı uçması ihbarı bildirilmiştir.

GAZİANTEP
19.11.2023 tarihinde Gaziantep il genelinde bulunan konteyner kentlerde 5 konteyner su basması ihbarı bildirilmiştir.

BURSA
18.11.2023 tarihinde Bursa İl AFAD'dan alınan bilgiye göre 7 su baskını ve 3 toprak kayması, 1 istinat duvarı çökmesi ve 1 metruk binanın bitişik nizam müstakil bir evin üzerine doğru kayması olmak üzere toplam 12 ihbar alınmıştır.

Meydana gelen su baskınlarına Bursa İl AFAD, İtfaiye, Karayolları, Belediye ve Emniyet ekiplerince müdahale edilmektedir.

Yağışlar sonucu Kestel ilçesi Velinimet mahallesinde bir yolun çökmesi sonucu istinat duvarının kısmen
yıkıldığı ve etrafındaki araçlara zarar verdiği bilgisi alınmıştır. Olay bölgesinde güvenlik önlemleri alınmış olup, zarar gören araçların kurtarıldığı bildirilmiştir.

TEKİRDAĞ
19.11.2023 tarihinde Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde aşırı yağış ve fırtına sonucu 1 çatı uçması; ağırlıklı olarak Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde ağaç devrilmeleri meydana geldiği öğrenilmiştir.

Söz konusu olaya Tekirdağ İl AFAD ve İtfaiye ekiplerince müdahale edildiği bildirilmiştir.

KIRKLARELİ
19.11.2023 tarihinde Kırklareli ili genelinde kar yağışı sonucu araçlarında mahsur kalan kişilerin kurtarıldığı bilgisi alınmıştır.

ANTALYA
19.11.2023 tarihinde Antalya ilinde gece saatlerinde yağış sonucu Side Limanı'nda 1 teknenin battığı ihbarı alınmıştır.

YALOVA
19.11.2023 tarihinde Yalova Altınova tersaneler bölgesinde bakımda bulunan bir gemi halatının kopması nedeniyle karaya oturmuştur. Son alınan bilgiye göre gemide 11 personel bulunmaktadır. Rüzgar hızının azalmasını takiben itfaiye aracı ile kurtarma çalışması yapılacağı bildirilmiştir.

BOLU
19.11.2023 tarihinde Bolu ilinde aşırı yağışlar sonucu 9 aracın mahsur kaldığı, ağaç devrilmesi sonucu yol kapanması ihbarı bildirilmiş olup kar yağışı devam etmektedir. Yoğun kar yağışı sebebi ile mahsur kalan araçlara müdahale edilmektedir.

Bolu Tünelini İstanbul yönünde 150 metre geçtikten sonra meydana gelen heyelan bölgesinde tedbiren, tünel boyunca sağ şerit heyelan bölgesine kadar kapalı olduğu bildirilmiştir.

GÜMÜŞHANE
18.11.2023 tarihinde Gümüşhane il genelinde kar yağışı sonucu 3 ihbar alınmıştır.

Bir araçta mahur kalan kişilerin Gümüşhane İl AFAD ve Jandarma ekiplerince kurtarıldığı bilgisi alınmıştır.

BİNGÖL
19.11.2023 tarihinde Bingöl ilinde yoğun yağış sonucu Bağlıisa köyünde sel felaketi nedeni ile 2 vatandaşın mahsur kaldığı kurtarma çalışmaları neticesinde, dere ıslahı çalışmalarının devam ettiği bilgisi alınmıştır.

DİYARBAKIR
19.11.2023 tarihinde Diyarbakır ili Hani ilçesinde yoğun yağış sonucu sel felaketi nedeni ile 1 kişinin kaybolduğu ve arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı bilgisi alınmıştır.

AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri bölgeye sevk edilmiştir.

Çalışmalar sonucu vatandaşın ağır yaralı olarak 112 birimlerine teslim edildiği bilgisi alınmıştır.

Gelişmeleri takip ediyoruz.

Kamuoyuna saguyla duyurulur.

ŞİLE'DE DERE TAŞTI
Şile Ağva'da sabaha karşı etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Yeşilçay Deresi taştı.



Derenin kenarında bulunan birçok iş yeri sular altında kaldı. İşletmelerdeki masa, sandalye gibi birçok eşya suyla birlikte dışarı sürüklendi. Bazı araçlar da hasar oluştu.

Fırtına nedeniyle yerinden sökülen ağaçlar ile molozlar da suyla etrafa taşındı. Bölgede, birçok iş yeri ve butik otelleri su basarken bazı işletmeler misafirlerini tahliye etti.

Öte yandan Şile'de dalgalar yola kadar ulaştı. Rögarlar taşarken, göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.



Şile Limanı'nda ise dalgaların büyüklüğü dikkat çekti.

Ağva'ya ulaşımın sağlandığı ormanlık yolda da devrilen ağaçlar ulaşımı olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma yürütüyor.

RÖGARLAR TAŞTI, YOLLARDA GÖLLENMELER OLUŞTU
Yağışın etkisiyle Balıbey Mahallesi, merkez ve rıhtım bölgesinde de ağaçlar devrilirken aydınlatma direği de yola düştü. İlçe merkezinde rögarlar taşarken yollarda göllenme ve su birikintileri oluştu.

Kumbaba Mahallesi'nde de su baskınları yaşandı, sahil kesiminde yüksek dalgalar meydana geldi.

Sarıyer'de dev dalgalar limana doldu

Bölgede sağanak ve şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.

VALİ ŞİLE'DE! HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI İVEDİLİKLE YAPILACAK
İstanbul Valisi Davut Gül, Şile'de sağanak ve fırtınanın etkisiyle bazı iş yerleri ve evleri su bastığını, 5 teknenin zarar gördüğünü belirterek, "Çok şükür, herhangi bir can kaybımız, yaralımız yok. AFAD koordinesinde zarar gören yerlerde hasar tespitlerini ivedi şekilde çıkartacağız. Vatandaşımıza bu açıdan vereceğimiz destekleri vermeye çalışacağız." dedi.

Vali Gül, sağanak ve fırtınadan etkilenen Şile'de incelemelerde bulunarak çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya ve Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ile, işletmelerinde hasar oluşan esnafı ziyaret eden Gül, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.



Küçükmenderek'te fırtına nedeniyle dalgaların zarar verdiği restoranda basın mensuplarına açıklama yapan Gül, hafta sonu için şiddetli yağış ve fırtınaya ilişkin meteorolojik uyarıların yapıldığını, valilik olarak da bunu vatandaşlara duyurduklarını hatırlattı.

Gül, İstanbul'un ilçelerinde metrekareye düşen yağış miktarının yaklaşık 15 ile 100 kilogram arasında değiştiğini belirterek, "Az yağan ilçelerimiz var, çok yağan ilçelerimiz var. Yine aynı şekilde rüzgarın hızı saatte 40 kilometre ile 100 kilometre arasında değişiyor." bilgisini paylaştı.

İstanbul Valisi Davut Gül fırtına ile ilgili son durumu aktardı!

Şile'de işletmeleri zarar gören esnafı ziyaret ettiklerini dile getiren Gül, bulundukları yerin balıkçı lokantası olduğunu ve fırtınanın etkisiyle oluşan dalgalar nedeniyle limanda irili ufaklı hasarların meydana geldiğini anlattı.

KENT GENELİNDE 210 EV VEYA İŞ YERİNİ SU BASTIĞINA YÖNELİK İHBAR ALINDI
Vali Gül, ilçedeki hasara ilişkin bilgi vererek, "5 küçük teknemiz zarar gördü. Dükkanlarımız zarar gördü. Yine derelerin denize akamamasından dolayı derelerin taşmasıyla birlikte su basan iş yerlerimiz ve evlerimiz var. Çok şükür, herhangi bir can kaybımız, yaralımız yok. Kaymakamlarımızın koordinesinde ilçe belediye başkanlarımız, İSKİ ve AFAD ile diğer kurumlar, herkes kendi alanında çalışmalarını devam ettiriyor." diye konuştu.



İlerleyen saatlerde fırtınanın etkisini kaybetmesini ve yağışın azalmasını beklediklerini ifade eden Gül, meteorolojik tahminlere göre fırtına ve yağışın saat 21.00-22.00'ye kadar süreceğini kaydederek, vatandaşlara bu gece de duyarlı olmaları ve su basma ihtimali olan yerleri tahliye etmeleri çağrısında bulundu.

Vali Gül, "Bizler de AFAD koordinesinde zarar gören yerlerde hasar tespitlerini ivedi şekilde çıkartacağız. Vatandaşımıza bu açıdan vereceğimiz destekleri vermeye çalışacağız. Hepimize büyük geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Gül, ihbar sayıları mükerrer olmakla birlikte kent genelinde 210 ev veya iş yerini su bastığını, bunun zaman içinde değişiklik gösterebileceğini sözlerine ekledi.



SARIYER'DE AĞAÇLAR YOLA DEVRİLDİ
Zekeriyaköy Mahallesi Kilyos Caddesi ve Rumeli Feneri Yolu üzerinde devrilen ağaçlar yolu trafiğe kapattı.



RUMELİ FENERİ MENDEREĞİ YIKILDI
Garipçe'de kıyıdaki binalar dalgalar nedeniyle hasar gördü.

Binalar ve restoranlar dev dalgalara teslim oldu



Karayel fırtınası sebebiyle İstanbul'da Rumeli Feneri mendireği yıkıldı.

Şiddetli fırtına için kritik uyarı! O SAATE DİKKAT

İSTANBUL VALİSİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül kentteki şiddetli yağışla ilgili son bilgileri paylaştı.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklaması şöyle:

Çok şükür can kaybı veya yaralı yok. AFAD ve diğer kurumlar kendi alanında çalışmalarını devam ettiriyor. Bu gece duyarlı olmaları ricamız. Vatandaşlarımıza vermeye çalışacağımız yardımları vereceğiz. Akşam 21-22'ye kadar etkisini sürdürecek yağışlar. Daha şiddetli veya hafif olabilir. 210 ev ve iş yerini su bastı. Vatandaşlarımız bu gece duyarlı olmalıdır.

İSTANBUL ŞİLE'DE YARIN OKULLAR TATİL
İstanbul Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasında "İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak, Şile İlçesi'ndeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım tarihinde idari izinli sayılacaktır" denildi.

YALOVA VALİLİĞİNDEN YASAKLAMA GELDİ
Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bu akşamdan itibaren yarın saat 08.00'e kadar motosiklet, elektrikli bisiklet, skuter ve motokuryelerin tedbiren trafiğe çıkışının yasaklandığı duyuruldu.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURDU
Karayolları Genel Müdürlüğü, Erzurum merkez ile Tekman ilçesi arasındaki kara yolunun, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Erzurum-Tekman yolu, 10-55. kilometreler arasındaki yoğun kar ve tipi nedeniyle 19.00 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.

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