BALIKESİR
18.11.2023 tarihinde Balıkesir il genelinde aşırı yağışlar ve fırtına sonucu su baskını, çatı uçması ve mahsur kalma meydana geldiği öğrenilmiştir.
Balıkesir İl AFAD'dan alınan bilgiye göre 176 su baskını, 13 araç zararı ve 2 çatı uçması olmak üzere toplam 191 ihbar alınmıştır.
Söz konusu olaylara Balıkesir İl AFAD, İtfaiye, BASKİ, Jandarma ve Emniyet ekiplerince müdahale edilmektedir.
Bahçelievler mahallesinde bulanan bir evin zemin katını su basması sonucu 3 vatandaşımız mahsur kalmış olup, Balıkesir İl AFAD ve İtfaiye ekiplerince sağ olarak kurtarıldıkları bildirilmiştir.
MERSİN
18.11.2023 tarihinde Mersin il genelinde aşırı yağışlar sonucu su baskınları meydana gelmiştir.
Mersin İl AFAD'dan alınan bilgiye göre 292 su baskını, 2 yıldırım düşmesi, 1 çatı uçması, 7 ağaç devrilmesi, 1 trafik kazası ve 9 toprak kayması olmak üzere toplam 312 ihbar alınmıştır.
Meydana gelen su baskınlarına Mersin İl AFAD, İtfaiye, MESKİ, Karayolları ve Belediye ekiplerince müdahale edilmektedir.
Yağışlar sebebiyle toprak kayması meydana gelen yolların Karayolları ekiplerince ulaşıma açıldığı bildirilmiştir.
KOCAELİ
18.11.2023 tarihinde Kocaeli il genelinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen su baskınları nedeniyle 343 ihbar alınmıştır.
Meydana gelen su baskınlarına Kocaeli İl AFAD, İtfaiye ve Belediye ekiplerince müdahale edilmektedir.
19.11.2023 tarihinde Kocaeli ilinde lokal bazlı, yer yer kuvvetli sağanak yağış nedeniyle su baskını/taşkını, logar taşması, mazgal tıkanıklığı olayları meydana geldiği öğrenilmiştir.
Kandıra Kurtyeri Deresinin taşması sonucu mahsur kalan 6 vatandaşın tahliyesi gerçekleştirilmiştir.
HATAY
19.11.2023 tarihinde Hatay il genelinde aşırı yağışlar nedeniyle 30 ihbar alınmıştır.
Su baskını meydana gelen konteyner kentlere Hatay İl AFAD ve İtfaiye ekiplerinin sevk edildiği
bildirilmiştir.
ADIYAMAN
18.11.2023 tarihinde aşırı yağış ve fırtına sonucu 2 konteyner kentte su baskını olduğu bildirilmiş olup müdahale çalışmalarına devam edilmektedir.
19.11.2023 tarihinde Adıyaman Samsat ilçesi Taşkuyu köyünde 1 vatandaşın çadırının çöktüğü ve tahliyesinin yapıldığı bilgisi alınmıştır.
MALATYA
19.11.2023 tarihinde Malatya il genelinde bulunan konteyner kentlerde 4 konteyner su basması, 3 tane çatı uçması ihbarı bildirilmiştir.
GAZİANTEP
19.11.2023 tarihinde Gaziantep il genelinde bulunan konteyner kentlerde 5 konteyner su basması ihbarı bildirilmiştir.
BURSA
18.11.2023 tarihinde Bursa İl AFAD'dan alınan bilgiye göre 7 su baskını ve 3 toprak kayması, 1 istinat duvarı çökmesi ve 1 metruk binanın bitişik nizam müstakil bir evin üzerine doğru kayması olmak üzere toplam 12 ihbar alınmıştır.
Meydana gelen su baskınlarına Bursa İl AFAD, İtfaiye, Karayolları, Belediye ve Emniyet ekiplerince müdahale edilmektedir.
Yağışlar sonucu Kestel ilçesi Velinimet mahallesinde bir yolun çökmesi sonucu istinat duvarının kısmen
yıkıldığı ve etrafındaki araçlara zarar verdiği bilgisi alınmıştır. Olay bölgesinde güvenlik önlemleri alınmış olup, zarar gören araçların kurtarıldığı bildirilmiştir.
TEKİRDAĞ
19.11.2023 tarihinde Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde aşırı yağış ve fırtına sonucu 1 çatı uçması; ağırlıklı olarak Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde ağaç devrilmeleri meydana geldiği öğrenilmiştir.
Söz konusu olaya Tekirdağ İl AFAD ve İtfaiye ekiplerince müdahale edildiği bildirilmiştir.
KIRKLARELİ
19.11.2023 tarihinde Kırklareli ili genelinde kar yağışı sonucu araçlarında mahsur kalan kişilerin kurtarıldığı bilgisi alınmıştır.
ANTALYA
19.11.2023 tarihinde Antalya ilinde gece saatlerinde yağış sonucu Side Limanı'nda 1 teknenin battığı ihbarı alınmıştır.
YALOVA
19.11.2023 tarihinde Yalova Altınova tersaneler bölgesinde bakımda bulunan bir gemi halatının kopması nedeniyle karaya oturmuştur. Son alınan bilgiye göre gemide 11 personel bulunmaktadır. Rüzgar hızının azalmasını takiben itfaiye aracı ile kurtarma çalışması yapılacağı bildirilmiştir.
BOLU
19.11.2023 tarihinde Bolu ilinde aşırı yağışlar sonucu 9 aracın mahsur kaldığı, ağaç devrilmesi sonucu yol kapanması ihbarı bildirilmiş olup kar yağışı devam etmektedir. Yoğun kar yağışı sebebi ile mahsur kalan araçlara müdahale edilmektedir.
Bolu Tünelini İstanbul yönünde 150 metre geçtikten sonra meydana gelen heyelan bölgesinde tedbiren, tünel boyunca sağ şerit heyelan bölgesine kadar kapalı olduğu bildirilmiştir.
GÜMÜŞHANE
18.11.2023 tarihinde Gümüşhane il genelinde kar yağışı sonucu 3 ihbar alınmıştır.
Bir araçta mahur kalan kişilerin Gümüşhane İl AFAD ve Jandarma ekiplerince kurtarıldığı bilgisi alınmıştır.
BİNGÖL
19.11.2023 tarihinde Bingöl ilinde yoğun yağış sonucu Bağlıisa köyünde sel felaketi nedeni ile 2 vatandaşın mahsur kaldığı kurtarma çalışmaları neticesinde, dere ıslahı çalışmalarının devam ettiği bilgisi alınmıştır.
DİYARBAKIR
19.11.2023 tarihinde Diyarbakır ili Hani ilçesinde yoğun yağış sonucu sel felaketi nedeni ile 1 kişinin kaybolduğu ve arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı bilgisi alınmıştır.
AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri bölgeye sevk edilmiştir.
Çalışmalar sonucu vatandaşın ağır yaralı olarak 112 birimlerine teslim edildiği bilgisi alınmıştır.
Gelişmeleri takip ediyoruz.
Kamuoyuna saguyla duyurulur.
ŞİLE'DE DERE TAŞTI
Şile Ağva'da sabaha karşı etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Yeşilçay Deresi taştı.
Derenin kenarında bulunan birçok iş yeri sular altında kaldı. İşletmelerdeki masa, sandalye gibi birçok eşya suyla birlikte dışarı sürüklendi. Bazı araçlar da hasar oluştu.
Fırtına nedeniyle yerinden sökülen ağaçlar ile molozlar da suyla etrafa taşındı. Bölgede, birçok iş yeri ve butik otelleri su basarken bazı işletmeler misafirlerini tahliye etti.