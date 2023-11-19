Bahçelievler mahallesinde bulanan bir evin zemin katını su basması sonucu 3 vatandaşımız mahsur kalmış olup, Balıkesir İl AFAD ve İtfaiye ekiplerince sağ olarak kurtarıldıkları bildirilmiştir.

Balıkesir İl AFAD'dan alınan bilgiye göre 176 su baskını, 13 araç zararı ve 2 çatı uçması olmak üzere toplam 191 ihbar alınmıştır.

BALIKESİR 18.11.2023 tarihinde Balıkesir il genelinde aşırı yağışlar ve fırtına sonucu su baskını, çatı uçması ve mahsur kalma meydana geldiği öğrenilmiştir.

Mersin İl AFAD'dan alınan bilgiye göre 292 su baskını, 2 yıldırım düşmesi, 1 çatı uçması, 7 ağaç devrilmesi, 1 trafik kazası ve 9 toprak kayması olmak üzere toplam 312 ihbar alınmıştır.





ADIYAMAN

18.11.2023 tarihinde aşırı yağış ve fırtına sonucu 2 konteyner kentte su baskını olduğu bildirilmiş olup müdahale çalışmalarına devam edilmektedir.

19.11.2023 tarihinde Adıyaman Samsat ilçesi Taşkuyu köyünde 1 vatandaşın çadırının çöktüğü ve tahliyesinin yapıldığı bilgisi alınmıştır.

MALATYA

19.11.2023 tarihinde Malatya il genelinde bulunan konteyner kentlerde 4 konteyner su basması, 3 tane çatı uçması ihbarı bildirilmiştir.

GAZİANTEP

19.11.2023 tarihinde Gaziantep il genelinde bulunan konteyner kentlerde 5 konteyner su basması ihbarı bildirilmiştir.

BURSA

18.11.2023 tarihinde Bursa İl AFAD'dan alınan bilgiye göre 7 su baskını ve 3 toprak kayması, 1 istinat duvarı çökmesi ve 1 metruk binanın bitişik nizam müstakil bir evin üzerine doğru kayması olmak üzere toplam 12 ihbar alınmıştır.

Meydana gelen su baskınlarına Bursa İl AFAD, İtfaiye, Karayolları, Belediye ve Emniyet ekiplerince müdahale edilmektedir.

Yağışlar sonucu Kestel ilçesi Velinimet mahallesinde bir yolun çökmesi sonucu istinat duvarının kısmen

yıkıldığı ve etrafındaki araçlara zarar verdiği bilgisi alınmıştır. Olay bölgesinde güvenlik önlemleri alınmış olup, zarar gören araçların kurtarıldığı bildirilmiştir.



TEKİRDAĞ

19.11.2023 tarihinde Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde aşırı yağış ve fırtına sonucu 1 çatı uçması; ağırlıklı olarak Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde ağaç devrilmeleri meydana geldiği öğrenilmiştir.

Söz konusu olaya Tekirdağ İl AFAD ve İtfaiye ekiplerince müdahale edildiği bildirilmiştir.

KIRKLARELİ

19.11.2023 tarihinde Kırklareli ili genelinde kar yağışı sonucu araçlarında mahsur kalan kişilerin kurtarıldığı bilgisi alınmıştır.

ANTALYA

19.11.2023 tarihinde Antalya ilinde gece saatlerinde yağış sonucu Side Limanı'nda 1 teknenin battığı ihbarı alınmıştır.

YALOVA

19.11.2023 tarihinde Yalova Altınova tersaneler bölgesinde bakımda bulunan bir gemi halatının kopması nedeniyle karaya oturmuştur. Son alınan bilgiye göre gemide 11 personel bulunmaktadır. Rüzgar hızının azalmasını takiben itfaiye aracı ile kurtarma çalışması yapılacağı bildirilmiştir.

BOLU

19.11.2023 tarihinde Bolu ilinde aşırı yağışlar sonucu 9 aracın mahsur kaldığı, ağaç devrilmesi sonucu yol kapanması ihbarı bildirilmiş olup kar yağışı devam etmektedir. Yoğun kar yağışı sebebi ile mahsur kalan araçlara müdahale edilmektedir.

Bolu Tünelini İstanbul yönünde 150 metre geçtikten sonra meydana gelen heyelan bölgesinde tedbiren, tünel boyunca sağ şerit heyelan bölgesine kadar kapalı olduğu bildirilmiştir.

GÜMÜŞHANE

18.11.2023 tarihinde Gümüşhane il genelinde kar yağışı sonucu 3 ihbar alınmıştır.

Bir araçta mahur kalan kişilerin Gümüşhane İl AFAD ve Jandarma ekiplerince kurtarıldığı bilgisi alınmıştır.

BİNGÖL

19.11.2023 tarihinde Bingöl ilinde yoğun yağış sonucu Bağlıisa köyünde sel felaketi nedeni ile 2 vatandaşın mahsur kaldığı kurtarma çalışmaları neticesinde, dere ıslahı çalışmalarının devam ettiği bilgisi alınmıştır.

DİYARBAKIR

19.11.2023 tarihinde Diyarbakır ili Hani ilçesinde yoğun yağış sonucu sel felaketi nedeni ile 1 kişinin kaybolduğu ve arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı bilgisi alınmıştır.

AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri bölgeye sevk edilmiştir.

Çalışmalar sonucu vatandaşın ağır yaralı olarak 112 birimlerine teslim edildiği bilgisi alınmıştır.

Gelişmeleri takip ediyoruz.

Kamuoyuna saguyla duyurulur.

ŞİLE'DE DERE TAŞTI

Şile Ağva'da sabaha karşı etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Yeşilçay Deresi taştı.





Derenin kenarında bulunan birçok iş yeri sular altında kaldı. İşletmelerdeki masa, sandalye gibi birçok eşya suyla birlikte dışarı sürüklendi. Bazı araçlar da hasar oluştu.





Fırtına nedeniyle yerinden sökülen ağaçlar ile molozlar da suyla etrafa taşındı. Bölgede, birçok iş yeri ve butik otelleri su basarken bazı işletmeler misafirlerini tahliye etti.