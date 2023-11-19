İstanbul’un bitmeyen ulaşım çilesi! Metro yine arızalandı

"İstanbul'a hizmet" sloganıyla seçim kampanyası yürüten ancak göreve geldiği Haziran 2019'dan bu yana proje üretmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,'nun hizmet rezilliği hız kesmeden devam ediyor.
"İstanbul'a hizmet" sloganıyla seçim kampanyası yürüten ancak göreve geldiği Haziran 2019'dan bu yana proje üretmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,'nun hizmet rezilliği hız kesmeden devam ediyor.
İstanbul'da göreve geldiği günden bu yana şehrin sorunlarını çözmek yerine işleyen düzeni de bozdu.
İstanbullu her gün ya metro arızasıyla ya da İETT kazasıyla savaşmaya mahkum olurken bunu son örneği ise Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'nda yaşandı.
Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler, Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında gerçekleştirildi.
#MetroDuyuru #M3— Metro İstanbul (@metroistanbul) November 19, 2023
M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılmaktadır.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.