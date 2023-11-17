Erkek hemşirenin sır ölümü! Arkadaşının evinde kendine taktığı serum sonu oldu: Ailesi gözyaşları içinde uğurladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım'da görev yapan Hilmi Tunahan Tosun (32), aynı birimde çalışan kadın hemşire arkadaşı E.C.'nin evine gitti. Hasta olduğu öğrenilen Tosun, iddiaya göre kendisine serum taktıktan sonra uyudu.

Başka bir odada uyuyan arkadaşı E.C ise bir süre sonra Tosun'un uyuduğu odaya gidince arkadaşının hareketsiz halde olduğunu fark etti. Uyandıramayan E.C., durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.