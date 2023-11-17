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Erkek hemşirenin sır ölümü! Arkadaşının evinde kendine taktığı serum sonu oldu: Ailesi gözyaşları içinde uğurladı

Hemşire Hilmi Tunahan Tosun, meslektaşının evinde hasta olduğu için kendisine serum taktı. Daha sonra uykuya daldı. Ancak bir dahau yanamadı. 32 yaşındaki hemşireyi ailesi ve arkadaşları gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Kasım 2023 Güncelleme 17 Kasım 2023, 06:59
Erkek hemşirenin sır ölümü! Arkadaşının evinde kendine taktığı serum sonu oldu: Ailesi gözyaşları içinde uğurladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım'da görev yapan Hilmi Tunahan Tosun (32), aynı birimde çalışan kadın hemşire arkadaşı E.C.'nin evine gitti. Hasta olduğu öğrenilen Tosun, iddiaya göre kendisine serum taktıktan sonra uyudu.

Başka bir odada uyuyan arkadaşı E.C ise bir süre sonra Tosun'un uyuduğu odaya gidince arkadaşının hareketsiz halde olduğunu fark etti. Uyandıramayan E.C., durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlıkçılar, Tosun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Genç hemşire için çalıştığı hastanenin önünde tören yapıldı. Tosun'un arkadaşları ve ailesi gözyaşı döktü. Tosun'un cenazesi, ikindi namazına müteakiben defnedilmek üzere Yukarı Tekke Mezarlığı'na uğurlandı.

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