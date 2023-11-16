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Aspirini çamaşır makinenize koyun neler olacağını bizzat görün! Çamaşırlarınız çıktığında çok şaşıracaksınız

Ev temizliği için yeni bir sır ortaya çıktı ve bu kez çamaşır makineleri sahneye çıkıyor! Son günlerde popülerlik kazanan bir yöntemle, çamaşır makineleri lekelere karşı savaşmada gerçek bir canavara dönüşüyor. Aspirin, sadece baş ağrısı için değil, şimdi de çamaşır makinesinin içinde lekelerle mücadelede önemli bir rol oynuyor. İşte o yöntem...

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 18:11 Güncelleme 16 Kasım 2023, 18:11
Aspirini çamaşır makinenize koyun neler olacağını bizzat görün! Çamaşırlarınız çıktığında çok şaşıracaksınız

Sadece 5 tablet aspirin kullanarak çamaşırlarınızı ilk günkü gibi bembeyaz yapmak mümkün. Ancak, bu temizlik sırrını uygularken dikkat edilmesi gereken bazı önemli püf noktalar ortaya çıktı. İşte detaylar...

ÇAMAŞIR MAKİNESİNE ASPRİN KOYUN!

🚿 Çamaşırlarınızı yıkamadan bir gece önce sıcak suda bekletin.

💊Suya, her bir kilogram çamaşır için 1 adet aspirin tablet ekleyin.

📍 Ertesi gün çamaşır makinesine yerleştirerek yıkamaya başlayın. Aynı zamanda deterjan gözüne yine aynı miktarlarda aspirin ve deterjan ekleyin.

LEKELERİ NASIL ÇIKARDIĞINA İNANAMAYACAKSINIZ

🔴 Aspirinin içeriğinde bulunan salisilik asidin, protein moleküllerini parçalayarak lekelerle etkili bir şekilde savaşıyor.

🔴 Aynı zamanda, aspirinle kan lekelerinden kurtulmak da mümkün.

🔴 Bu için bir adet aspirini soğuk suya ekleyip erittikten sonra kan lekeli çamaşırı 2 saat bekletmek öneriliyor.

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