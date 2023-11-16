Aspirini çamaşır makinenize koyun neler olacağını bizzat görün! Çamaşırlarınız çıktığında çok şaşıracaksınız

Sadece 5 tablet aspirin kullanarak çamaşırlarınızı ilk günkü gibi bembeyaz yapmak mümkün. Ancak, bu temizlik sırrını uygularken dikkat edilmesi gereken bazı önemli püf noktalar ortaya çıktı. İşte detaylar...
Sadece 5 tablet aspirin kullanarak çamaşırlarınızı ilk günkü gibi bembeyaz yapmak mümkün. Ancak, bu temizlik sırrını uygularken dikkat edilmesi gereken bazı önemli püf noktalar ortaya çıktı. İşte detaylar...
ÇAMAŞIR MAKİNESİNE ASPRİN KOYUN!
🚿 Çamaşırlarınızı yıkamadan bir gece önce sıcak suda bekletin.
💊Suya, her bir kilogram çamaşır için 1 adet aspirin tablet ekleyin.
📍 Ertesi gün çamaşır makinesine yerleştirerek yıkamaya başlayın. Aynı zamanda deterjan gözüne yine aynı miktarlarda aspirin ve deterjan ekleyin.
LEKELERİ NASIL ÇIKARDIĞINA İNANAMAYACAKSINIZ
🔴 Aspirinin içeriğinde bulunan salisilik asidin, protein moleküllerini parçalayarak lekelerle etkili bir şekilde savaşıyor.
🔴 Aynı zamanda, aspirinle kan lekelerinden kurtulmak da mümkün.
🔴 Bu için bir adet aspirini soğuk suya ekleyip erittikten sonra kan lekeli çamaşırı 2 saat bekletmek öneriliyor.