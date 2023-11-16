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İzmir'de zehir tacirlerine darbe! Bir miktar uyuşturucu ve 8 milyon liralık döviz ele geçirildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı değerlendirilen bir hurdalığa baskın düzenledi. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ile yaklaşık 8 milyon lira değerinde farklı para birimlerinden banknotlar ele geçirildi.

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 17:30 Güncelleme 16 Kasım 2023, 17:30
İzmir’de zehir tacirlerine darbe! Bir miktar uyuşturucu ve 8 milyon liralık döviz ele geçirildi

İzmir'in Konak ilçesindeki bir hurdalığa düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ile yaklaşık 8 milyon lira değerinde farklı para birimlerinden banknotlar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı değerlendirilen bir hurdalığa baskın düzenledi.

Aramada 668 gram kokain ve 4 hassas terazi bulunurken uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen ve toplam değeri yaklaşık 8 milyon lira olan 225 bin 400 dolar, 35 bin 890 avro, 715 bin 415 lira ile ve 840 sterlin ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

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