31 Ekim BİM kataloğunda tuvalet kağıdı 159 TL, toz deterjan 199 TLİ kağıt havlu 105 TL, günlük hijyen ped 45 TL, ıslak havlu 29.50 var

BİM'de yeni indirimler başlıyor. 31 Ekim'den itibaren gıda ve temizlik- bakım ürünlerinde indirim uygulandı. Vatandaşlar BİM'in güncel aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. Bu hafta BİM'de Barbie ürünlerinde 49 TL'ye çocuk parfümü, 25 TL'ye dudak koruyucu, 39 TL'ye deodorant, 49 TL'ye kolye yer alıyor. Gıda ürünleri arasında da tost peyniri 199 TL, fındıklı çikolatalı içecek 49 TL, piliç jumbo sosis 35 TL, basmati pirinç 93 TL, sütlü tatlı çeşitleri 13.50, sos çeşitleri 26.50, un çeşitleri 39.50, nutella 139 TL'ye düştü. İşte BİM 31 Ekim 2023 aktüel ürünleri...