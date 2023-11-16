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Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

Son dakika haberleri... Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan riski nedeniyle kapatıldı. Polis sürücüleri tünel girişinden Ankara istikametine çevirirken trafik Abant Kavşağı'ndan D-100 Kara Yolu'na yönlendirildi.

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 18:29 Güncelleme 16 Kasım 2023, 19:20
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul istikameti heyelan riski nedeniyle geçici süre trafiğe kapatıldı.

Bölgede sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli çıkışından yaklaşık 1 kilometre sonra yol kenarında ufak çapta akmalar meydana geldi.

Söz konusu alanda heyelan riski bulunduğunu belirleyen Karayolları ekipleri, Bolu Dağı Tüneli girişinden trafiği kapattı.

Polis ekipleri, sürücüleri tünel girişinden Ankara istikametine çevirirken, Abant Kavşağı'na konan ışıklı tabelalarla trafik D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

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