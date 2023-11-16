66.9 milyon kişinin beğendiği tarif! Tiktok’ta viral oldu! Lezzetiyle dünyaya yayılan, meşhur kızarmış patates çubuğu yapımı

Bu patates çubukları tarifi, sadece bir yemek tarifi değil, aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni haline gelerek yeni bir trendi ortaya çıkardı.Yemekseverler arasında hızla yayılan bu lezzet furyası, mutfakta pratik ve lezzetli tarifler arayanların ilgisini çekiyor. İşte kızarmış patates çubuğu tarifi...
66.9 MİLYON KİŞİ İZLEDİ!
TikTok'ta paylaşılan bir kızarmış patates çubukları tarifi, 66.9 milyon kişi tarafından izlenerek olağanüstü bir popülerlik kazandı. Videoda tarifi paylaşan kullanıcı, sade malzemelerle evde kolayca yapılabilen lezzetli patates çubuklarıyla milyonları büyüledi. İşte evde kolayca deneyebileceğiniz o tarif...
🍟 MEŞHUR KIZARMIŞ PATATES ÇUBUĞU TARİFİ
Malzemeler
2 adet patates (Küçükse 3-4 adet kullanabilirsiniz)
3 yemek kaşığı nişasta (Mısır veya buğday fark etmez)
Karabiber
Tuz
Kızartmak için sıvıyağ
Yapılışı
Patatesler tuz eklenip haşlanır.