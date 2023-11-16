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66.9 milyon kişinin beğendiği tarif! Tiktok'ta viral oldu! Lezzetiyle dünyaya yayılan, meşhur kızarmış patates çubuğu yapımı

Sosyal medyanın yaratıcı mutfağına damgasını vuran bir fenomen, TikTok'ta paylaştığı milyonlarca izlenen kızarmış patates çubukları tarifi videosuyla dikkat çekiyor. Şimdiye kadar 66.9 milyon kişi tarafından izlenen bu lezzet şöleni, basitliği ve lezzetiyle milyonlarca yemekseveri peşinden sürüklüyor. Videonun yaratıcısı, izleyicileriyle etkileşime geçerek tarifin püf noktalarını paylaşırken, sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi edinmeyi başardı. Yapılan yorumlarda tarifin kolay uygulanabilirliği ve lezzetinin başarısının öne çıktığı görülüyor. İşte günümüzün yeni akımı kızarmış patates çubuğu tarifi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 19:56 Güncelleme 16 Kasım 2023, 19:56
66.9 milyon kişinin beğendiği tarif! Tiktok’ta viral oldu! Lezzetiyle dünyaya yayılan, meşhur kızarmış patates çubuğu yapımı

Bu patates çubukları tarifi, sadece bir yemek tarifi değil, aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni haline gelerek yeni bir trendi ortaya çıkardı.Yemekseverler arasında hızla yayılan bu lezzet furyası, mutfakta pratik ve lezzetli tarifler arayanların ilgisini çekiyor. İşte kızarmış patates çubuğu tarifi...

66.9 MİLYON KİŞİ İZLEDİ!

TikTok'ta paylaşılan bir kızarmış patates çubukları tarifi, 66.9 milyon kişi tarafından izlenerek olağanüstü bir popülerlik kazandı. Videoda tarifi paylaşan kullanıcı, sade malzemelerle evde kolayca yapılabilen lezzetli patates çubuklarıyla milyonları büyüledi. İşte evde kolayca deneyebileceğiniz o tarif...

🍟 MEŞHUR KIZARMIŞ PATATES ÇUBUĞU TARİFİ

Malzemeler

2 adet patates (Küçükse 3-4 adet kullanabilirsiniz)
3 yemek kaşığı nişasta (Mısır veya buğday fark etmez)
Karabiber
Tuz
Kızartmak için sıvıyağ

Yapılışı

Patatesler tuz eklenip haşlanır.

Tamamen süzülen patatesler güzelce ezilir.

3 yemek kaşığı nişasta ve karabiber eklenip yoğrulur.

İki yağlı kağıt arasında orta kalınlıkta açılır.

Uzun şeritler kesilir.

Kızgın yağda kızartılır.

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