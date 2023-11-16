66.9 milyon kişinin beğendiği tarif! Tiktok’ta viral oldu! Lezzetiyle dünyaya yayılan, meşhur kızarmış patates çubuğu yapımı

Bu patates çubukları tarifi, sadece bir yemek tarifi değil, aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni haline gelerek yeni bir trendi ortaya çıkardı.Yemekseverler arasında hızla yayılan bu lezzet furyası, mutfakta pratik ve lezzetli tarifler arayanların ilgisini çekiyor. İşte kızarmış patates çubuğu tarifi...