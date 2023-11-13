Bunu okuduktan sonra ilk yemeğiniz menemen olacak! Parmak yalatan en lezzetli menemen tarifi! Meğer püf noktası BUYMUŞ!

Taze sebzelerin dansıyla damaklarınızı şenlendirecek, yumurtanın enfes kıvamıyla sofralarınıza ayrıcalık katacaksınız. Pratik ve lezzetli tarifimizle menemen yapımını bir adım öteye taşıyın. İşte en lezzetli menemenin sırrı...
Taze sebzelerin dansıyla damaklarınızı şenlendirecek, yumurtanın enfes kıvamıyla sofralarınıza ayrıcalık katacaksınız. Pratik ve lezzetli tarifimizle menemen yapımını bir adım öteye taşıyın. İşte en lezzetli menemenin sırrı...
LEZZETLİ MENEMENİN PÜF NOKTALARI
🔸Soğan kullanımı damak tadına bağlıdır.
🔸Menemeni zenginleştirmek için sucuk ve kaşar ekleyebilirsiniz.
🔸Biberleri ince doğramak homojen lezzet sağlar.
🔸Kapak kullanarak malzemelerin hızla yumuşamasını sağlayabilirsiniz.
🔸Tereyağı, menemene daha lezzetli bir tat katar.
🔸Biberlerin iç kısımlarını çıkarmak damak zevkinize bağlıdır.
🔸Yumurtaları çırptıktan sonra eklemek, az karıştırarak pişirmenize olanak tanır.
Malzemeler
4 adet orta boy domates 🍅
4 adet yeşil biber 🌶️
1 adet büyük boy soğan (isteğe bağlı) 🧅
4 adet yumurta 🍳
2 yemek kaşığı sıvı yağ 🌿
Tuz, karabiber 🧂
İsteğe bağlı olarak beyaz peynir veya kaşar peyniri 🧀
Yapılışı
Geniş bir tavada 2 yemek kaşığı sıvı yağı ısıtın.
Soğanı ince doğrayın ve tavaya ekleyin. Soğanlar pembeleşene kadar kavurun.
Yeşil biberleri ince şeritler halinde kesin ve tavaya ekleyin. Biberler yumuşayana kadar kavurmaya devam edin.
Domatesleri rendeleyin veya küçük küpler halinde doğrayın. Tavaya ekleyip suyunu salıp çekene kadar karıştırarak pişirin.
Baharatları ekleyin. Tuz ve karabiberi damak zevkinize göre ayarlayın.
Tavanın üzerine yumurtaları kırın. Yumurtaları karıştırmadan, tavanın kapağını kapatın.
Yumurtaları isteğinize bağlı olarak az veya çok pişmiş olarak servis edebilirsiniz.
İsteğe bağlı olarak üzerine beyaz peynir veya kaşar peyniri ekleyebilir, erimesini sağlayabilirsiniz.