4 bin kişiye iş imkanı! Erzurum Belediyesi ilkleriyle özel sektöre liderlik yapıyor

GELİŞİMDE ÇAĞ ATLADI

Başkan Sekmen, şehirde yaptıkları yatırımları şöyle özetledi: "Cumhurbaşkanımızın adını taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezimiz, yine liderimizin emriyle inşa ettiğimiz Miting ve Gösteri Alanımız, 'korunan tarih ve dönüşen şehir Erzurum' ana fikriyle kentsel dönüşüm çalışmalarımız, Et ve Et Ürünleri Entegre Tesisimiz, Atıksu Arıtma Tesisimiz, Bilgi Evleri, Palandöken Dünya Kayak Merkezi, Avrupa'nın en büyük tesisi Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası, Canlı Hayvan Pazarları, Bilim Erzurum, Tarihe Açılan Kapı: Kültür Yolu, metan gazından elektrik ürettiğimiz enerji tesisleri, güneş enerji santralleri, Millet Bahçeleri, cami onarımı ve taziye evleri, gölet ve sulama tesisleri, alt ve üstyapı çalışmaları, yol yapım çalışmaları, grup yolları ve bulvar yapımı, kent merkezi ve ilçelerimizin nazım imar planları, prestij caddelerin yapımı, ışıklandırma, peyzaj, tarihi evlerin restorasyonu, kent ekonomisine ara eleman yetiştiren ESMEK'ler, Sevk, İdare, Uydu Takip ve Kontrol Merkezi, Gençlik Aktivasyon Merkezi, kütüphaneler, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, spor tesislerinin yapımı, yaz ve kış spor okulları, şehrin ticari hayatını canlandıran atölye ve üretim merkezleri... Daha ismini sayamayacağımız birçok yatırımla birlikte Erzurum kalkınma ve gelişimde adeta çağ atladı."

4 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI

Bu yatırımlarla şehirde istihdam sorununu da çözdüklerini aktaran Sekmen, "Yatırımcı ve müteşebbis kuruluşlarımıza sunduğumuz imkânlar nispetinde şimdiye kadar 4 bin kardeşimizin özel sektörde istihdam edilmesini sağladık" dedi. Kadınların istihdamda rol alması için büyük çaba sarf ettiklerini anlatan Başkan Sekmen, yaptıkları projelerde 2 bin 500'ün üzerinde kadının ekonomik gelir elde etmesini sağladıklarını kaydetti.





EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, SONAR Araştırma tarafından yapılan ankette Türkiye'nin 'En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı' seçildi. Başkan Mehmet Sekmen, yapılan ankette yüzde 64.3 oy oranıyla lider oldu. Sekmen, "Başarı hikâyemizin ana fikri ve öznesi Erzurum'a duyduğumuz sevgi, aşk. Elde ettiğimiz her bir başarı da Erzurum'un başarısıdır. SONAR Araştırma tarafından yapılan ankette de Cumhur İttifakımızın 'En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı' seçildik. Şimdiye kadar yapılan anketlerde 9 kez Türkiye birincisi olduk" dedi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN