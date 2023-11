4 bin kişiye iş imkanı! Erzurum Belediyesi ilkleriyle özel sektöre liderlik yapıyor

Özel sektöre bu alanlarda yatırım yapılabileceğini gösteriyoruz" dedi. Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin yüzde 60'ını yatırımlara ayırdıklarını belirten Başkan Sekmen, bu sayede binlerce Erzurumluya da istihdam sağladıklarını kaydetti. Belediye hizmetlerinin yanında şehrin kalkınmasında da büyük rol oynayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını anlatan Başkan Sekmen, "Yatırım bütçesi kullanımında üst üste 5 kez birinci olduk. Hemen hemen her alanda Erzurum zirvede yer aldı. Pandemi ile mücadeleden üretim ve istihdam projelerine, çevre ve peyzajdan kentsel dönüşüme kısacası her alanda Erzurum'un adını zirveden hiç düşürmedik" dedi. Turkuvaz Medya İl Buluşmaları'nın yeni adresi, Erzurum oldu. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in ev sahipliğinde Erzurum'u gezen Turkuvaz Medya'nın yazar ve yöneticileri, şehrin adeta yeniden doğuşuna tanıklık etti.