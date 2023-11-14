İstanbul’da yaşayanlara UYARI ANONSU! Yağışlardan sonra kar geliyor! 17 ilde felaket alarmı

Türkiye genelinde Batı ve Kuzey bölgelerinde etkili olması beklenen sağanak yağışlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodlu uyarı ile duyuruldu. Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları, gerekli tedbirleri almaları ve meteorolojik uyarıları takip etmeleri önem taşıyor. Sağanak yağışlar için uzmanlardan peş peşe uyarı geldi. İstanbul başta olmak üzere 17 il için alarm verildi! İşte güncel hava durumu ve tüm merak edilenler...
13 İL İÇİN SARI ALARM
Bugün, Türkiye genelinde Batı ve Kuzey bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Yalova
İSTANBUL İÇİN UYARI
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle İstanbul için "Montsuz, kazaksız ve yağmurluksuz dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu. Ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.
BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!
Yağışlar Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Bitlis çevrelerinde görülecek.
Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar, Antalya'nın doğu kesimlerinde ise kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağışlar bekleniyor. Bu durum, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor.