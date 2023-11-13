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HAVA DURUMU | Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı! Dikkatli olun

Meteoroloji Genel Müdürdlüğü, 13 Kasım 2023 Pazartesi gününe ilişkin hava durumunu açıkladı. Yurdun batısında etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle İstanbul'un da bulunduğu 13 il için sarı kodu uyarı yapıldı. Yapılan uyarıda vatandaşların kuvvetli yağışlar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. İşte il il hava durumu...

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Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 07:29 Güncelleme 13 Kasım 2023, 07:42
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı! Dikkatli olun 1

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı! Dikkatli olun 2

Yağışların; Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı! Dikkatli olun 3

HAVA SICAKLIĞI:
Batı bölgelerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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