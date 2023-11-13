İllerin IQ oranları açıklandı! Türkiye’nin en zeki şehri Eskişehir çıktı! Son sırada bakın hangi şehir var! İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir...

Sosyal medya bu IQ testini konuşuyor! Bir internet sitesinde yapılan IQ testine göre Türkiye'nin zekir şehirleri sıralaması belli oldu. 81 ilden 1 milyon 214 bin 505 kişinin katılım gösterdiği testte sonuçlar dikkat çekti. İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi...
İŞTE İL BAZINDA IQ ORTALAMALARI
IQ puanlarına göre 0-25 arası çok ağır düzey zihinsel yetersizlik,
26-40 arası ağır düzey zihinsel yetersizlik,
40-55 arası orta düzey zihinsel yetersizlik,
55-70 arası hafif düzey zihinsel yetersizlik,
70-85 arası sınır zekalı,
85-115 arası normal zekalı,
115-129 arası üstün zekalı,
129-145 arası dahi olarak anlamlandırılıyor.