İllerin IQ oranları açıklandı! Türkiye’nin en zeki şehri Eskişehir çıktı! Son sırada bakın hangi şehir var! İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir...

Sosyal medya bu IQ testini konuşuyor! Bir internet sitesinde yapılan IQ testine göre Türkiye'nin zekir şehirleri sıralaması belli oldu. 81 ilden 1 milyon 214 bin 505 kişinin katılım gösterdiği testte sonuçlar dikkat çekti. İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi...