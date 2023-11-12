6 gün sonra kar yağışı başlayacak! İstanbul, Bursa, Van, Bolu, Ankara ve diğer iller tedbir alın! Vali duyurdu: Ayın 18-19'unda...

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"Kar ne zaman yağacak?" sorusu, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Uzmanlar, bu yıl kar yağışının diğer senelere göre daha erken başlayabileceğini belirtiyor. Özellikle İstanbul'a kar ne zaman geleceği, öğrencilerden çalışanlara kadar birçok kişi tarafından araştırılıyor. İşte son açıklamalar haberimizde...