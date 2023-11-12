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6 gün sonra kar yağışı başlayacak! İstanbul, Bursa, Van, Bolu, Ankara ve diğer iller tedbir alın! Vali duyurdu: Ayın 18-19'unda...

Ülke genelinde beklenen kar yağışı artık başladı. Meteoroloji tarafından yapılan son dakika uyarısıyla birlikte, sıcaklıkların aniden düşeceği ve kara kışın şimdi başladığı belirtiliyor. MGM'nin raporuna göre, 18 il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı ve bu durum İstanbul, Ankara, İzmir gibi önemli şehirleri de etkileyecek. Yeni soğuk hava dalgası ülke genelinde etkisini gösterecek ve kar yağışı, birçok ilde etkili olacak. Peki, İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İşte merak edilenler ve il il hava durumu raporu...

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Giriş Tarihi 12 Kasım 2023, 11:35 Güncelleme 12 Kasım 2023, 11:35
6 gün sonra kar yağışı başlayacak! İstanbul, Bursa, Van, Bolu, Ankara ve diğer iller tedbir alın! Vali duyurdu: Ayın 18-19’unda... 1

"Kar ne zaman yağacak?" sorusu, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Uzmanlar, bu yıl kar yağışının diğer senelere göre daha erken başlayabileceğini belirtiyor. Özellikle İstanbul'a kar ne zaman geleceği, öğrencilerden çalışanlara kadar birçok kişi tarafından araştırılıyor. İşte son açıklamalar haberimizde...

6 gün sonra kar yağışı başlayacak! İstanbul, Bursa, Van, Bolu, Ankara ve diğer iller tedbir alın! Vali duyurdu: Ayın 18-19’unda... 2

Ülkemizin farklı bölgelerinde kar yağışı bekleniyor.

6 gün sonra kar yağışı başlayacak! İstanbul, Bursa, Van, Bolu, Ankara ve diğer iller tedbir alın! Vali duyurdu: Ayın 18-19’unda... 3

Doğu Anadolu'nun 15 Kasım civarında kar alması öngörülüyor, ardından Marmara'nın güneyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerine de kar yağabilir. Ancak, İstanbul için kar yağışı beklentisi bulunmuyor, sadece çevresindeki bölgelere etki edebilir.

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