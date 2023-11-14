Ege Denizi Kızıl Cin hava olayı ne anlama geliyor? Önce Kuzey Işıkları sonra Kızıl Cin! (Red Sprite) nedir, nasıl oluşur?

Kızıl Cin, fırtına bulutlarının üzerinde, tam 95 kilometre yükseklikte meydana gelen bir hava olayı. Kırmızımsı-turuncu renkte parlak, plazma benzeri parıltılarıyla dikkat çekiyor. Ancak, bu nadir olay sadece 3-10 milisaniye içinde ortaya çıkıyor, bu da onu gözlemlemeyi oldukça zor kılıyor.
KIZIL CİN NEDİR?
Ege'de görülen Kızıl Cin hakkında Meteoroloji'den açıklama geldi. Kızıl Cin (Red Sprite) fırtına bulutlarının üzerinde, yaklaşık 95 kilometre yükseklikte oluşan, kırmızımsı parlak, plazma benzeri parıltılardır.
KIZIL CİN NASIL OLUŞUR?
Söz konusu hava olayı, fırtına bulutlarının içinde oluşan elektrik boşalmaları sonucunda meydana geliyor. Bu boşalmalar, bulutların içindeki pozitif ve negatif yüklü parçacıkların bir araya gelmesiyle gerçekleşiyor. Elektrik boşalmaları, nötr azot moleküllerinden geçen elektrik akımı sonucunda kızıl şimşekleri ortaya çıkarıyor. Kızıl Cin'in oluşmasında etkili olan bir diğer faktör de fırtına bulutlarının büyüklüğü, bulutların içindeki elektriksel yük miktarı ve atmosferin sıcaklığı olarak biliniyor.