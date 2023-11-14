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Ege Denizi Kızıl Cin hava olayı ne anlama geliyor? Önce Kuzey Işıkları sonra Kızıl Cin! (Red Sprite) nedir, nasıl oluşur?

Ege Denizi üzerinde gerçekleşen olağanüstü bir doğa olayı, Kuzey Işıkları'nın ardından gelen Kızıl Cin, sosyal medyada büyük ilgi ve merak uyandırdı. Bu nadir görülen olay, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yapılan gözlemlerle tespit edildi. Büyüleyici manzara için araştırmalar hızlandı. Peki, Kızıl Cin nedir ve neden oluşur? Kızıl Cin hava olayı ne anlama geliyor? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 23:40 Güncelleme 14 Kasım 2023, 23:40
Ege Denizi Kızıl Cin hava olayı ne anlama geliyor? Önce Kuzey Işıkları sonra Kızıl Cin! Red Sprite nedir, nasıl oluşur?

Kızıl Cin, fırtına bulutlarının üzerinde, tam 95 kilometre yükseklikte meydana gelen bir hava olayı. Kırmızımsı-turuncu renkte parlak, plazma benzeri parıltılarıyla dikkat çekiyor. Ancak, bu nadir olay sadece 3-10 milisaniye içinde ortaya çıkıyor, bu da onu gözlemlemeyi oldukça zor kılıyor.

KIZIL CİN NEDİR?

Ege'de görülen Kızıl Cin hakkında Meteoroloji'den açıklama geldi. Kızıl Cin (Red Sprite) fırtına bulutlarının üzerinde, yaklaşık 95 kilometre yükseklikte oluşan, kırmızımsı parlak, plazma benzeri parıltılardır.

KIZIL CİN NASIL OLUŞUR?

Söz konusu hava olayı, fırtına bulutlarının içinde oluşan elektrik boşalmaları sonucunda meydana geliyor. Bu boşalmalar, bulutların içindeki pozitif ve negatif yüklü parçacıkların bir araya gelmesiyle gerçekleşiyor. Elektrik boşalmaları, nötr azot moleküllerinden geçen elektrik akımı sonucunda kızıl şimşekleri ortaya çıkarıyor. Kızıl Cin'in oluşmasında etkili olan bir diğer faktör de fırtına bulutlarının büyüklüğü, bulutların içindeki elektriksel yük miktarı ve atmosferin sıcaklığı olarak biliniyor.

NADİREN ORTAYA ÇIKIYOR!

Nadir ve kısa süreli bir görüntü olarak ortaya çıkan kızıl cin, atmosferin üst katmanlarında gök gürültülü fırtınalar sırasında meydana gelen bir tür üst atmosfer şimşeğini temsil eder. Bu olaylar genellikle kırmızı veya turuncu renkte ışık patlamaları şeklinde belirir.

Kızıl cin ilk olarak 1980'lerde keşfedildi, ancak genellikle görsel veya fotoğrafik bir yanılsama olarak kabul edildi ve bu nedenle üzerine fazla odaklanılmadı. Daha sonraki yıllarda, yüksek hızlı kameraların ve uçak gözlemlerinin gelişmesi, bilim insanlarının bu fenomeni daha derinlemesine araştırabilmesine olanak tanıdı.

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