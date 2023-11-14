Ege Denizi Kızıl Cin hava olayı ne anlama geliyor? Önce Kuzey Işıkları sonra Kızıl Cin! (Red Sprite) nedir, nasıl oluşur?

Nadir ve kısa süreli bir görüntü olarak ortaya çıkan kızıl cin , atmosferin üst katmanlarında gök gürültülü fırtınalar sırasında meydana gelen bir tür üst atmosfer şimşeğini temsil eder. Bu olaylar genellikle kırmızı veya turuncu renkte ışık patlamaları şeklinde belirir.

Kızıl cin ilk olarak 1980'lerde keşfedildi, ancak genellikle görsel veya fotoğrafik bir yanılsama olarak kabul edildi ve bu nedenle üzerine fazla odaklanılmadı. Daha sonraki yıllarda, yüksek hızlı kameraların ve uçak gözlemlerinin gelişmesi, bilim insanlarının bu fenomeni daha derinlemesine araştırabilmesine olanak tanıdı.