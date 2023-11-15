Dokundukları yeri tarumar ediyorlar! Milyarlarca insanın katili oldular! Her biri birer ölüm makinesi!

Dünya üzerinde birçok canlı, ölümcül güçleriyle bilinir ve insanlar için ciddi tehlike arz eder. Hayvanlar aleminin bu ölümcül müttefikleri arasında yer alan bazı türler, insanlara zarar verme potansiyeli taşıyan özelliklere sahiptir. Bu ölümcül canlılarla karşılaşmamak için, insanlar doğal yaşam alanlarına saygı göstermeli, uygun önlemleri almalı ve bilinçli davranmalıdır. İşte gördüğünüz anda koşarak uzaklaşmanız gereken o canlılar...

ÖLÜM AVCISI AKREP

Kuzey Afrika ve Ortadoğu'nun kara akreplerinden daha zehirli olan ölüm avcısı akrep türü, akrep ile ilgili ölümlerin yüzde 75'inden sorumludur. 🦂