Tek damlası altın kadar değerli! Kaşıntı, uyuz, egzama, kızarıklık sorununu kökünden hallediyor; Yara, kesik ne varsa iyileştiriyor

İç Hastalıklar: Karaciğer hastalıkları, böbrek yetmezliği, tiroid problemleri ve demir eksikliği anemisi gibi iç hastalıklar da kaşıntıya neden olabilir.

Nörolojik Durumlar: Sinir sistemi hastalıkları, diyabetik nöropati veya multipl skleroz gibi durumlar da kaşıntıya sebebiyet verebilir.

Psikolojik Faktörler: Stres, anksiyete ve depresyon gibi psikolojik etmenler de kaşıntıya yol açabilir.

İlaçlar: Bazı ilaçlar (örneğin, opioidler veya antimalaryaller) kaşıntıya yan etki olarak sebep olabilir.

Hormonal Değişiklikler: Hamilelik veya menopoz gibi hormonal değişiklikler sırasında da kaşıntı meydana gelebilir.

Yaş: Yaşlandıkça cilt incelir ve daha kuru hale gelir, bu durum da kaşıntıya meyilli hale getirebilir.