Kadın hasta şok yaşadı! Kas spazmı yaşadı muayene eden fizyoterapist tarafından cinsel saldırıya uğradı

İstanbul Ataşehir'de kas spazmı nedeniyle özel hastaneye giden Öznur Y. (40), düzenli aralıklarla fizik tedavi almaya başladı. Hasta kadın, 15. seansında korkunç bir olay yaşadı.
İstanbul Ataşehir'de kas spazmı nedeniyle özel hastaneye giden Öznur Y. (40), düzenli aralıklarla fizik tedavi almaya başladı. Hasta kadın, 15. seansında korkunç bir olay yaşadı.
Bel ve kasık bölgesindeki ağrılar nedeniyle fizik tedavisi sedyede yapılan Öznur Y, tedavi gereği pantolonunu dizlerine kadar indirip sedyeye uzandı. Ancak kısa zaman sonra Fizyoterapist Mehmet K, hastasının külotlu çorabını da dizine kadar indirip kasık bölgesine tedavi uyguladı. Ardından kadının iç çamaşırını da çıkarttırıp elini vücudunda gezdirmeye başlayarak ağrı olup olmadığını anlamaya çalıştı! Hasta kadın, o anın şokuyla ne yapacağını bilemezken tedavide gerekli bir durum olduğunu düşünerek ses çıkarmadı.
DİKİZLEMEYE ÇALIŞTI
Mehmet K., hastasını o şekilde bırakıp perdenin arkasına saklandı. Giyinmeye çalışan hastasını dikizlemeye başladı. Hasta kadın, işte o anda kendisine cinsel saldırı olduğunu anladı. Hastane çıkışı savcılığa gidip başına gelenleri anlattı. Hakkında soruşturma başlatılan sapık hakkında 12 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık, İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.