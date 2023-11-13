Kadın hasta şok yaşadı! Kas spazmı yaşadı muayene eden fizyoterapist tarafından cinsel saldırıya uğradı

Bel ve kasık bölgesindeki ağrılar nedeniyle fizik tedavisi sedyede yapılan Öznur Y, tedavi gereği pantolonunu dizlerine kadar indirip sedyeye uzandı. Ancak kısa zaman sonra Fizyoterapist Mehmet K, hastasının külotlu çorabını da dizine kadar indirip kasık bölgesine tedavi uyguladı. Ardından kadının iç çamaşırını da çıkarttırıp elini vücudunda gezdirmeye başlayarak ağrı olup olmadığını anlamaya çalıştı! Hasta kadın, o anın şokuyla ne yapacağını bilemezken tedavide gerekli bir durum olduğunu düşünerek ses çıkarmadı.