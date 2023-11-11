Siyah zeytin nasıl tatlandırılır? Acı zeytin yemeye son! Kahvaltının vazgeçilmezi olacak

Ege ve Akdeniz bölgelerinde üretilen zeytinin, kahvaltı sofralarının vazgeçilmez bir lezzeti olduğu herkes tarafından biliniyor. Fakat bazen zeytinin aşırı acı olması, keyfinizi kaçırabilir. İşte bu sorunu çözmek ve zeytinin lezzetini artırmak için kullanabileceğiniz bazı mutfak sırları...

🍈 1. ZEYTİNİN ACILIĞINI GİDERME YÖNTEMİ: SU VE KOSTİK SODA Zeytinin acılığını gidermek için su ve kostik soda yöntemini deneyebilirsiniz. Ancak, bu yöntem, sadece tamamen bozulmamış zeytinler için uygun olup, dikkatle uygulanmalıdır. Her kilogram zeytin için hazırlanan su ve kostik soda çözeltisinde bekletme işlemi, acılığı giderirken, zeytinin doğal lezzetini korumasına yardımcı olacaktır.