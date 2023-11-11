Korkunç kaza, merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi.
Korkunç kaza, merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre kampüs istikametinden otogar istikametine seyir halinde olan 42 DU 949 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan yayalara çarptı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler müdahalelerin ardından 5 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı olduğu belirtilen 5 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ölenlerin bir aile oldukları üzerinde duruluyor. İstanbul yolu ise kaza nedeniyle trafiğe kapatılırken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
19 yaşında olduğu belirlenen sürücü S.S ekipler tarafından gözaltına alındı.