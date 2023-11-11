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Esenyurt’ta şüpheli ölüm! Boş restoranda ceset bulundu

Esenyurt’ta 6 aydır kapalı olan bir restoranın içinde bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri inceleme başlatırken, şahsın ölüm nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 11 Kasım 2023, 15:48 Güncelleme 11 Kasım 2023, 15:48
Esenyurt’ta şüpheli ölüm! Boş restoranda ceset bulundu

Esenyurt'ta 6 aydır kapalı olan bir restoranın içinde bir erkek cesedi bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 aydır kapalı olan bir kafe içinde hareketsiz bir erkek bedeni olduğu görüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ
İlk müdahalenin ardından şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden şahsın genellikle sokaklarda yaşayan Oktay H. isimli vatandaş olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlatılırken, cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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