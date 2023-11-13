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Canan Karatay ipek gibi cildin sırrını buldu! Akne, egzama, kızarıklık, sedefe doğal tedavi! " Amerikalılar bile sadece bu sabunu..."

Ünlü doktor ve beslenme uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, yıllardır süregelen cilt bakım rutinini paylaştı. Beslenme konusundaki uzmanlığıyla tanınan Karatay, bu sefer cilt sağlığına dair sırrını ortaya koydu. Kullandığı sabunu açıklayan Karatay, yıllardır tercih ettiği sabunun cilt için sunduğu faydaları vurguladı. İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 12:52 Güncelleme 13 Kasım 2023, 12:52
Canan Karatay ipek gibi cildin sırrını buldu! Akne, egzama, kızarıklık, sedefe doğal tedavi! Amerikalılar bile sadece bu sabunu... 1

Türkiye'nin sevilen sağlık otoritelerinden Prof. Dr. Canan Karatay, uzun yıllardır pürüzsüz cildinin sırrını paylaşıyor. Ona göre, doğru sabunu seçmek, cildin genç ve sağlıklı görünmesinin temelidir.

Canan Karatay ipek gibi cildin sırrını buldu! Akne, egzama, kızarıklık, sedefe doğal tedavi! Amerikalılar bile sadece bu sabunu... 2

Karatay'ın Yeşil Kalıp Sabunu Tercihi
Canan Karatay, uzun yıllar boyunca aynı sabunu tercih ettiğini belirtiyor. Yeşil kalıp sabununun özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Karatay, Amerika'da yaşarken dahi bu sabunu tercih ettiğini söylüyor. Peki, yeşil kalıp sabunu nedir ve neden bu kadar etkili?

Canan Karatay ipek gibi cildin sırrını buldu! Akne, egzama, kızarıklık, sedefe doğal tedavi! Amerikalılar bile sadece bu sabunu... 3

Onkoloji Tedavisinde Yeşil Kalıp Sabunun Başarısı
Bir röportajında Karatay'a, cildinin güzellik sırrını sorduklarında, "Yeşil kalıp sabun" cevabını veriyor. Anlattığı bir öykü ise bu sabunun etkisini vurguluyor. Bir arkadaşının kız kardeşi, meme kanseri nedeniyle kemoterapi görüyordu ve tedavi sırasında ciltte yaralar oluşmuştu. Amerika'da denenen birçok yönteme rağmen sonuç alınamamıştı.

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