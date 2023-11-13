Canan Karatay ipek gibi cildin sırrını buldu! Akne, egzama, kızarıklık, sedefe doğal tedavi! " Amerikalılar bile sadece bu sabunu..."

1 Türkiye'nin sevilen sağlık otoritelerinden Prof. Dr. Canan Karatay, uzun yıllardır pürüzsüz cildinin sırrını paylaşıyor. Ona göre, doğru sabunu seçmek, cildin genç ve sağlıklı görünmesinin temelidir.

2 Karatay'ın Yeşil Kalıp Sabunu Tercihi

Canan Karatay, uzun yıllar boyunca aynı sabunu tercih ettiğini belirtiyor. Yeşil kalıp sabununun özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Karatay, Amerika'da yaşarken dahi bu sabunu tercih ettiğini söylüyor. Peki, yeşil kalıp sabunu nedir ve neden bu kadar etkili?