Canan Karatay ipek gibi cildin sırrını buldu! Akne, egzama, kızarıklık, sedefe doğal tedavi! " Amerikalılar bile sadece bu sabunu..."

Türkiye'nin sevilen sağlık otoritelerinden Prof. Dr. Canan Karatay, uzun yıllardır pürüzsüz cildinin sırrını paylaşıyor. Ona göre, doğru sabunu seçmek, cildin genç ve sağlıklı görünmesinin temelidir.
Karatay'ın Yeşil Kalıp Sabunu Tercihi
Canan Karatay, uzun yıllar boyunca aynı sabunu tercih ettiğini belirtiyor. Yeşil kalıp sabununun özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Karatay, Amerika'da yaşarken dahi bu sabunu tercih ettiğini söylüyor. Peki, yeşil kalıp sabunu nedir ve neden bu kadar etkili?
Onkoloji Tedavisinde Yeşil Kalıp Sabunun Başarısı
Bir röportajında Karatay'a, cildinin güzellik sırrını sorduklarında, "Yeşil kalıp sabun" cevabını veriyor. Anlattığı bir öykü ise bu sabunun etkisini vurguluyor. Bir arkadaşının kız kardeşi, meme kanseri nedeniyle kemoterapi görüyordu ve tedavi sırasında ciltte yaralar oluşmuştu. Amerika'da denenen birçok yönteme rağmen sonuç alınamamıştı.