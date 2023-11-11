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Depremde 370 kişi ölmüştü! Firari müteahhit kaçarak izini kaybettirdi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Hatay Antakya'daki Emlakbank konutlarında 370 kişi hayatını kaybetti. Binanın müteahhidi Mehmet Özat, kaçarak izini kaybettirdi. İşte sizler için derlediğimiz 11 Kasım tarihli TAKVİM yaşam haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Kasım 2023 Güncelleme 11 Kasım 2023, 07:01
Depremde 370 kişi ölmüştü! Firari müteahhit kaçarak izini kaybettirdi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Hatay Antakya'daki Emlakbank konutlarında 370 kişi hayatını kaybetti. Binanın müteahhidi Mehmet Özat, kaçarak izini kaybettirdi. Yıkılan binada ailesinden 9 kişiyi kaybeden Sinem Boyacı ise depremden 9 ay sonra Ankara Çankaya Bilkent Center AVM'nin açık otoparkında Özat'ı fark etti. Polise haber verdi. Kısa sürede yakalanan firari müteahhit, Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Boyacı, "Ölenlerimizin huzur bulacağını düşünüyorum. Adalete güveniyorum. Elimden geleni de yapacağım" dedi.

PARANIN TABLOSU
Fransız ressam Claude Monet'in "Su Nilüferleri" serisinden "Le bassin aux nympheas" adlı yağlı boya tablosu rekorun tablosu oldu. ABD'deki müzayede evi Christie's'taki açık artırmada 74 milyon dolara (2 milyar 113 bin TL) alıcı buldu. 1917 yılında yapılan ve 'Yeniden keşfedilen bir başyapıt' olarak değerlendirilen tablo, 1972'den bu yana özel bir koleksiyonda bulunuyordu.



1600 YILLIK TOHUM
Karabük Eskipazar'daki Hadrianopolis Antik Kenti'nde bir ev ortaya çıkarıldı. Arkeologlar, yapının içindeki mutfak bölümüne ulaştı. Mutfakta yapılan araştırmada ise 1600 yıl öncesine ait olduğu düşünülen tohumlarla karşılaşıldı. Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş tohumların buğday, fiğ ve yoğurt otu tohumları olduğunu açıkladı. Ayrıca mutfakta eski kap kacak malzemeleri, biley taşı ve demir bıçak da var...



YAŞASIN DANS
Avustralyalı ressam ve dansçı Eileen Kramer, 109. yaş gününü dans dersi vererek kutladı. Sydney Dance Company'de verdiği doğum günü partisinde esnek kolları, ışıltılı makyajı ve zarafetiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Kramer uzun ömrün sırrının ise dans etmek olduğunu anlattı. Kramer "Sırrım, sanki her şeyi ilk kez yapıyormuşum gibi hissetmekten geçiyor" ifadesini kullandı.




TECAVÜZ KABUSU
Bursa'da yaşayan Ali Dinç (46), servis araçlarında hosteslik yapan sevgilisi AY.'nin (38) patronu Kamil Öğütçü'yü (50) tabancayla hayattan kopardı. Duruşmada Öğütçü ile sevgilisine tecavüz ettiği iddiasıyla kavga ettiklerini anlattı. Y. ise, "Öğütçü, bana 'Sen dul kadınsın. Erkeksiz yaşayamazsın' dedi. Daha sonra da tecavüz etti. Arbedede silah patladı. Patronum öldü" ifadesini kullandı.



ASİT CİNAYETİ
Kocaeli'de yaşayan halı fabrikası sahibi Nurhan Ör (56), 3 gün önce kayıplara karıştı. Arama çalışmalarında Ör'ün otomobili Gebze'de bulundu. Araç içinde kan izine rastlandı. İncelemede Ör'ün cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Parmak izi, telefon ve güvenlik kameraları incelenmesi neticesinde olaya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı. Nurhan Ör'ün arkadaşı cinayeti işlediğini itiraf etti. Para karşılığı 5 kişiyle anlaştığını söyledi. Polis ekipleri, Ör'ün cesedini bulmak için çalışma başlattı. Cesedin asitle eritilmiş olabileceği iddia edildi.




O BEBEKTEN ACI HABER
İstanbul Esenyurt'ta hamile S.M.Ö, önceki gün doğum yaptı. Daha sonra bebeğini market poşetine koyup sokağa attı. Canlı halde bulunan bebek, dün kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kazanamadı. S.M.Ö. ve annesi N.G., "Kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi. S.M.Ö, gözaltına alınırken "Size ne benim çocuğum değil mi?" ifadesini kullanmıştı.



6 TALİHLİYE 144'ER BİN
10 Bilen 6 kişi, 144'er bin lira kazandı. 9 bilenler 7 bin 362'şer, 8 bilenler 584'er, 7 bilenler 123'er, 6 bilenler 21'er, hiçbir numarayı bilemeyenler 17'şer lira alacak.



'İŞ'TETİK!
ABD eski Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka, 2 gün önce New York Mahkemesi'nde babası aleyhine açılan davada ifade verdi. Ancak Amerikan medyası, davadan çok İvanka'nın 3 yıl önceye göre birçok estetik operasyon geçirdiğinin detaylarını haber yaptı. Uzmanlar, "Çok başarısız operasyonlar yapılmış. Doğal kusurları azaldığı için daha az doğal görünüyor. Burun estetiği, yüz germe, hacim eklentisi, dudak ve elmacık dolguları başarısız olmuş. Ivanka'nın güzelliği hasar almış. Herkes rahatsız. Kendisi de üzgündür" yorumunu yaptı. Ivanka'nın yeni bir iş sektörüne gireceği, o nedenle yoğun tempoda olacağı için birçok estetik operasyonu hızlıca yaptırdığı için bu görüntünün oluştuğu da iddia edildi.



PİŞKİN TACİZCİ
Bursa Gürsu'da 16 yaşındaki lise öğrencisi D.Ç, geçen hafta okula gitmek için evde çıktı. Yakınlaşmaya başlayınca kendisini takip eden H. R'nin (25) tacizine uğradı. Sapık, güvenlik kameraları izlenerek yakalandı. Sorgusunda ise "Yolda giderken bir anda gözüm karardı. Kendimi tutamadım" yalanını attı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


NADİR HASTALIK YAZILIMI
Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Mercantepe'nin, 10 yıl önce hastaneye götürdüğü 2 yaşındaki oğluna, farklı hekimlerce içerisinde lösemi de olan 12 'nadir hastalık' tanısı konuldu. Oğlunda sadece beslenme bozukluğu olduğunu öğrenince rahat nefes aldı. Yaşadığı süreçten esinlenen doktor, 'nadir hastalıkları' teşhis edebilen 'OMİTOCİ' adlı yapay zeka yazılımı geliştirdi. İnternet ortamında entegre edilecek yazılım; hastalara, muhtemel tanılar bildirilip, ilgili hekim tavsiyesinde bulunulacak.


MACRON: İSRAİL DURMALI
Fransa lideri Macron, "Gazze'de bebekler, kadınlar öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. İsraili durmaya çağırıyoruz" dedi.



KAYBEDİYORUZ
Uzun yıllardır Orta Doğu'da görev yapan Amerikalı diplomatların Başkan Joe Biden'a acil koduyla bir telgraf gönderdikleri ortaya çıktı. İsrail'in Gazze katliamına sunulan destek nedeniyle ABD'nin Arap halkını bir nesil boyunca kaybettiği belirtilen telgrafta, "Yeniliyoruz. ABD'nin bölgedeki düşman sayısı artıyor. Bu durum gelecekteki etkinliğimize büyük darbe olacak. Çünkü İsrail'e verilen koşulsuz destek, düşünülmeli" denildi.



NOKTA OPERASYONU
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), PKK/KCK terör örgütüne yönelik sınır ötesi operasyonları hız kesmeden devam ediyor. MİT, PKK/KCK'nın uyuşturucu ticareti ve kara para aklama faaliyetlerinin sözde sorumlusu Yadin Bulut'u, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.



SONU BELLO!
İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Kırmızı Bülten'le aranan ve Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan "Kompanio Bello" isimli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepi yakalandı" açıklamasında bulundu. Zehir tacirinin İstanbul Havalimanı'ndan ülkemize Perez Garcia adına kayıtlı Kolombiya pasaportuyla giriş yaptığı belirtildi.

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