Depremde 370 kişi ölmüştü! Firari müteahhit kaçarak izini kaybettirdi

'İŞ'TETİK!
ABD eski Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka, 2 gün önce New York Mahkemesi'nde babası aleyhine açılan davada ifade verdi. Ancak Amerikan medyası, davadan çok İvanka'nın 3 yıl önceye göre birçok estetik operasyon geçirdiğinin detaylarını haber yaptı. Uzmanlar, "Çok başarısız operasyonlar yapılmış. Doğal kusurları azaldığı için daha az doğal görünüyor. Burun estetiği, yüz germe, hacim eklentisi, dudak ve elmacık dolguları başarısız olmuş. Ivanka'nın güzelliği hasar almış. Herkes rahatsız. Kendisi de üzgündür" yorumunu yaptı. Ivanka'nın yeni bir iş sektörüne gireceği, o nedenle yoğun tempoda olacağı için birçok estetik operasyonu hızlıca yaptırdığı için bu görüntünün oluştuğu da iddia edildi.
PİŞKİN TACİZCİ
Bursa Gürsu'da 16 yaşındaki lise öğrencisi D.Ç, geçen hafta okula gitmek için evde çıktı. Yakınlaşmaya başlayınca kendisini takip eden H. R'nin (25) tacizine uğradı. Sapık, güvenlik kameraları izlenerek yakalandı. Sorgusunda ise "Yolda giderken bir anda gözüm karardı. Kendimi tutamadım" yalanını attı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
NADİR HASTALIK YAZILIMI
Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Mercantepe'nin, 10 yıl önce hastaneye götürdüğü 2 yaşındaki oğluna, farklı hekimlerce içerisinde lösemi de olan 12 'nadir hastalık' tanısı konuldu. Oğlunda sadece beslenme bozukluğu olduğunu öğrenince rahat nefes aldı. Yaşadığı süreçten esinlenen doktor, 'nadir hastalıkları' teşhis edebilen 'OMİTOCİ' adlı yapay zeka yazılımı geliştirdi. İnternet ortamında entegre edilecek yazılım; hastalara, muhtemel tanılar bildirilip, ilgili hekim tavsiyesinde bulunulacak.
MACRON: İSRAİL DURMALI
Fransa lideri Macron, "Gazze'de bebekler, kadınlar öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. İsraili durmaya çağırıyoruz" dedi.
KAYBEDİYORUZ
Uzun yıllardır Orta Doğu'da görev yapan Amerikalı diplomatların Başkan Joe Biden'a acil koduyla bir telgraf gönderdikleri ortaya çıktı. İsrail'in Gazze katliamına sunulan destek nedeniyle ABD'nin Arap halkını bir nesil boyunca kaybettiği belirtilen telgrafta, "Yeniliyoruz. ABD'nin bölgedeki düşman sayısı artıyor. Bu durum gelecekteki etkinliğimize büyük darbe olacak. Çünkü İsrail'e verilen koşulsuz destek, düşünülmeli" denildi.