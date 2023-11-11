Depremde 370 kişi ölmüştü! Firari müteahhit kaçarak izini kaybettirdi





'İŞ'TETİK!

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka, 2 gün önce New York Mahkemesi'nde babası aleyhine açılan davada ifade verdi. Ancak Amerikan medyası, davadan çok İvanka'nın 3 yıl önceye göre birçok estetik operasyon geçirdiğinin detaylarını haber yaptı. Uzmanlar, "Çok başarısız operasyonlar yapılmış. Doğal kusurları azaldığı için daha az doğal görünüyor. Burun estetiği, yüz germe, hacim eklentisi, dudak ve elmacık dolguları başarısız olmuş. Ivanka'nın güzelliği hasar almış. Herkes rahatsız. Kendisi de üzgündür" yorumunu yaptı. Ivanka'nın yeni bir iş sektörüne gireceği, o nedenle yoğun tempoda olacağı için birçok estetik operasyonu hızlıca yaptırdığı için bu görüntünün oluştuğu da iddia edildi.